Werkloosheid stijgt snel, is nu 4,3%

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met 48% gegroeid, van 131 duizend in maart naar 404 duizend in juni. Alleen al in juni kwamen er een kwart meer werklozen bij. Toch blijft een ontslaggolf door corona nog uit.

Extreme stijging

Eind juni was 4,3% van de beroepsbevolking werkloos. Drie maanden geleden was dat nog 2,9%. In juni kwamen er 74 duizend werklozen bij. Dat is een extreme stijging: In 2008, aan het begin van de financiële crisis, duurde het zeven maanden voor de werkloosheid met een dergelijk aantal was gestegen. De werkloosheid nam het meest toe onder jongeren. Van de 15- tot 25-jarigen zit nu 10,7% zonder werk. Paradoxaal genoeg roeide het aantal werkenden in juni voor het eerst in vier maanden weer. 45 duizend werkloze Nederlanders vonden een baan. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

Registratie

Dat een recordaantal mensen werkloos werden en er tegelijk zoveel Nederlanders een baan vonden, lijkt tegenstrijdig maar is het niet. Het heeft te maken met de definitie van werkloosheid. Om als werkloze geregistreerd te worden moet je geen werk hebben, maar wel zoeken naar werk én beschikbaar zijn. Veel mensen die afgelopen maanden hun baan verloren waren zo somber over hun kansen op de arbeidsmarkt dat ze niet zochten naar ander werk. Pas toen zij weer op zoek gingen naar een baan en beschikbaar waren op de arbeidsmarkt, werden ze pas als werkloos geregistreerd. Het ging om 119.000 Nederlanders, van wie er 45 duizend (38%) een baan vonden. 74 duizend lukte dit (nog) niet.

Geen ontslaggolf

Er is dus nog geen sprake van een plotselinge ontslaggolf die de werkloosheid opstuwt. Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, gaat het vooral om flexwerkers die meteen na het uitbreken van de crisis hun baan verloren die nu weer beschikbaar zijn of actief naar werk gaan zoeken. Het aantal lopende WW-uitkeringen is in juni gelijk gebleven ten opzichte van de vorige maand, meldt het UWV. Eind juni waren er 300.600 WW-uitkeringen, vergelijkbaar met het aantal van eind mei (301.100). Het is voor het eerst sinds maart dat het aantal WW-uitkeringen niet is toegenomen.

Vacatureaantal herstelt zich

Het aantal vacatures ligt met -35 procent nog steeds ver onder de vacaturetrend van vorig jaar als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit de maandelijkse data-analyse van Indeed. Toch is er sprake van verbetering, aangezien de vacaturetrend begin juni nog -38 procent onder de trend van vorig jaar lag. Ook laten steeds meer beroepsgroepen een trendbreuk zien als eerste teken van herstel. ‘Het lijkt het erop dat de vacaturemarkt voor nu de bodem heeft bereikt en zelfs licht terugveert’, aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. Ook nieuwe vacatures, vacatures die in de afgelopen zeven dagen geplaatst zijn, laten een positieve ontwikkeling zien. Die vacaturetrend ligt nog maar 15 procent onder de trend van vorig jaar. ‘Als voorloper op de algemene vacaturetrend is dat een goed teken voor de komende periode.’ In Engeland zijn er volgens Indeed 60 procent minder vacatures dan een jaar geleden. In Duitsland is dit 25 procent.