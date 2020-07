Startup-investeringen ondanks coronacrisis niet gedaald

Het aantal investeringen in Nederlandse startups is in de eerste helft van 2020 niet gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Investeerders hebben in totaal 460 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is ondanks corona zelfs meer dan in recordjaar 2019, blijkt uit onderzoek van startup-analisten van Golden Egg Check.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er totaal 134 investeringen in Nederlandse startups bekendgemaakt. Dat aantal is vergelijkbaar met 2019, toen er 131 deals waren. Het totale bedrag is wel flink gestegen; van €392 miljoen naar ruim €460 miljoen. De impact van Covid-19 en de intelligente lockdown lijken hierdoor geen grote gevolgen te hebben voor de Nederlandse startup-sector.

Minder investeringen tijdens lockdown

Toch heeft Covid-19 wel degelijk effect gehad op de investeringen. Uit de analyse van Golden Egg Check blijkt dat er in maart en april, tijdens de lockdown, ongeveer 60% minder kapitaal is geïnvesteerd. Gilles Meijer, oprichter van Golden Egg Check, ziet dat dat dipje inmiddels weer is rechtgetrokken: “De eerste reflex van veel investeerders was om even een pas op de plaats te maken en prioriteit te geven aan hun portfoliobedrijven. In mei zag je alweer dat het aantal bekendgemaakte deals weer op peil lag.

Bron: Golden Egg Check