Bedrijven investeren flink minder in milieu, kosten lopen op

Bedrijven hebben in 2024 aanzienlijk minder geïnvesteerd in milieuvoorzieningen dan een jaar eerder. De investeringen daalden met 39 procent tot 1,6 miljard euro. Tegelijkertijd namen de totale milieukosten juist toe: de netto-milieulasten stegen met 18 procent naar 2,8 miljard euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De terugval in investeringen is vooral zichtbaar bij projecten gericht op schonere lucht en energievoorziening. Juist deze categorie, waaronder investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing vallen, vormt normaal gesproken het grootste deel van de milieu-investeringen. Het CBS wijst onder meer op een afname van het aantal nieuwe windmolenprojecten.

Aandeel milieu-investeringen krimpt

In totaal ging in 2024 nog 9 procent van alle investeringen van bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening naar milieuvoorzieningen. In de periode 2020–2024 lag dat aandeel gemiddeld op 14 procent. Deze sectoren zijn samen verantwoordelijk voor vrijwel alle milieu-investeringen in Nederland.

Volgens het CBS schommelen milieu-investeringen sterk van jaar tot jaar. Dat komt doordat het vaak gaat om eenmalige, kapitaalintensieve projecten en het totale investeringsniveau afhankelijk is van een beperkt aantal grote investeringsbeslissingen.

Milieulasten stijgen door oude investeringen

Ondanks de lagere investeringen liepen de milieukosten verder op. De netto-milieulasten van bedrijven bedroegen in 2024 bijna 2,8 miljard euro, 426 miljoen euro meer dan in 2023. Sinds 2020 zijn deze lasten met ruim 1,2 miljard euro toegenomen.

De stijging wordt vooral veroorzaakt door hogere afschrijvingen en rentekosten op milieu-investeringen die in de afgelopen 25 jaar zijn gedaan. De kosten van eigen milieu-activiteiten namen daardoor toe tot ruim 2,5 miljard euro. Ook andere lasten, zoals het verwerken van afval en slib uit zuiveringsinstallaties, vielen hoger uit.

Daarnaast betaalden bedrijven meer aan milieuheffingen en uitbestede milieu-activiteiten. Tegelijkertijd namen overheidssubsidies voor milieu-investeringen af, wat bijdroeg aan de hogere netto-milieulasten.

Druk op verduurzaming

De combinatie van lagere investeringen en stijgende kosten legt volgens het CBS extra druk op de verduurzaming van het bedrijfsleven. Hoewel eerdere investeringen nog jarenlang doorwerken in de kosten, laat 2024 zien dat nieuwe milieu-projecten minder vaak van de grond komen. Dat kan gevolgen hebben voor het tempo waarin bedrijven hun milieu-impact verder terugdringen.