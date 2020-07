‘EY wilde vlak voor ineenstorting Wirecard nog goedkeurende verklaring afgeven’

EY bereidde begin juni een goedkeurende verklaring voor bij de cijfers over 2019 van Wirecard, dat kort daarna ineenstortte toen bleek dat er 1,9 miljard euro die in de boeken stond waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Dat meldt de Financial Times.

Met de goedkeurende verklaring wees EY beschuldigingen van klokkenluiders en serieuze zorgen van KPMG over de cijfers van de Duitse betalingsverwerker af. KPMG had in opdracht van Wirecard eind april een rapport uitgebracht dat investeerders verbijsterde, omdat er enorme sommen geld uit de boeken niet verifieerbaar bleken te zijn.

Voorwaarde

Wel werd volgens bronnen door EY als voorwaarde aan de goedkeurende verklaring verbonden dat een bedrag van 440 miljoen euro van de Filipijnen naar Duitsland zou worden overgemaakt. Dat zou EY in mei hebben verlangd nadat het KPMG-rapport was uitgekomen. Een op 2 juni gedateerde goedkeurende conceptverklaring die de Financial Times heeft ingezien werd door het Big Four-kantoor begin juni naar het management van Wirecard gestuurd. Daarbij zou EY hebben gesteld dat de toen al omstreden Aziatische activiteiten van Wirecard niet problematisch waren. Een week later stortte de beurskoers in elkaar en werd het faillissement van Wirecard aangevraagd. Sinds die tijd ligt ook EY onder vuur, dat jarenlang goedkeurende verklaringen gaf bij cijfers van (onderdelen van) Wirecard.

Reactie EY

In een reactie meldt EY dat de publicatie van de jaarcijfers 2019 van Wirecard meerdere keren werd uitgesteld ‘omdat EY Duitsland het bedrijf liet weten dat het niet in staat was om het auditwerk af te ronden’, daaraan toevoegend dat ‘het uiteindelijk het werk van EY Duitsland was waardoor de aan Wirecard gerelateerde fraude werd onthuld.’

Lees hier alles op Accountancy Vanmorgen over de Wirecard-affaire.

Bron: FT