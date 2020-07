Fiscus tevreden over iDeal bij BTW-aangifte, proef uitgebreid naar inkomstenbelasting 

De Belastingdienst noemt een in 2017 gestarte proef waarbij ondernemers met een online boekhoudpakket hun BTW-aangifte konden indienen en de betaling direct konden regelen via iDEAL succesvol. Als vervolg hierop loopt op dit moment een proef voor de automatische winstaangifte waarbij vanuit het boekhoudpakket een aangifte Inkomstenbelasting wordt opgesteld, meldt de fiscus. De proeven vormen een onderdeel van een meerjarige ontwikkeling voor ondernemers, met als doel fouten voorkomen en betere ondersteuning bij het doen van aangifte en betalen.

BTW-aangifte

Tijdens de proef met de BTW-aangifte werden de gegevens voor de BTW-aangifte automatisch overgenomen uit het boekhoudprogramma. De aangifte werd vervolgens vanuit het boekhoudprogramma verstuurd naar de Belastingdienst en het bedrag van de BTW-aangifte kon direct betaald worden met iDEAL. Deelnemers van de proef laten weten dat ze deze werkwijze overzichtelijk, duidelijk en gebruikersvriendelijk vinden, meldt de Belastingdienst. De proef met de omzetbelasting is inmiddels succesvol afgerond en daarom is de iDEAL-functionaliteit nu breed beschikbaar gesteld voor alle externe softwareontwikkelaars die de omzetbelasting ondersteunen. De volgende stap is om de iDEAL-functionaliteit te testen voor de loonbelasting. Daarna stelt de Belastingdienst de functionaliteit breed beschikbaar voor alle softwareontwikkelaars van salarispakketten.

Online boekhoudpakket

De Belastingdienst heeft de afgelopen periode ingezet op het verbeteren van de winstaangifte met nieuwe hulpmiddelen in boekhoudpakketten. Deze ontwikkelt de fiscus, nu nog als proef, samen met publieke en private partijen. Zo kijkt de Belastingdienst bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om onbewuste fouten bij ondernemers te voorkomen met behulp van een boekhoudhulp die fiscale wetgeving uitlegt, zodat het ondernemers helpt de juiste gegevens in te boeken. Deze vorm van ondersteuning wordt doorontwikkeld en in overleg met de markt breder ter beschikking gesteld.

Onderzoek naar betere aansluiting aangifteproces bij digitale veranderingen

De Belastingdienst werkt ook samen met de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en DigiCampus. Daarbij wordt onderzocht hoe het aangifteproces beter kan aansluiten bij digitale veranderingen, zodat ondernemers steeds meer gegevens geautomatiseerd kunnen aanleveren en de kwaliteit van die gegevens aansluit op de fiscale regels.