Corona stimuleert stap van eenmanszaak naar BV

De afgelopen maanden is het aantal zelfstandigen dat een BV is begonnen, met 21% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In totaal werd 900 keer een eenmanszaak omgezet in een BV.

Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, die BNR heeft opgevraagd. De reden voor de toename is dat zelfstandigen op die manier hun vermogen proberen te beschermen. Volgens Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep kan dat een goede zet zijn, maar hij waarschuwt ook voor de nadelen. ‘Je bent dan niet ineens van alle risico’s af. Je moet het goed doen. Je hebt een stortingsplicht en dat wordt soms niet gedaan. Je moet een administratie uitvoeren, een jaarrekening tijdig deponeren. Dat zijn allemaal zaken waar soms iets te lichtvoetig naar wordt gekeken. Dan biedt een BV geen rechtsbescherming.’

Bij VRB is de afgelopen maanden driemaal zo veel informatie opgevraagd over het oprichten van een BV. Wie dat eenmaal heeft gedaan, is niet gevrijwaard van aansprakelijkheid, zegt Van Rijswijk. ‘De BV is een rechtspersoon, maar er zijn genoeg situaties waarin je als bestuurder alsnog hoofdelijk aansprakelijk bent voor de risico’s en de schulden.’

Bank vraagt DGA mee te tekenen bij lening

Witlox VCS heeft daarop inhakend een advieswijzer Overstappen naar een BV online gezet. Daarin wordt onder meer het voordeel van het oppotten van winst in de BV besproken en gewezen op de verplichting het gebruikelijk loon als salaris op te nemen. Hoe hoger dat is, hoe minder wordt geprofiteerd van het lage tarief van de vennootschapsbelasting.

Witlox VCS geeft ook aan dat banken bij het verstrekken van een financiering voor de BV nog weleens eisen dat de DGA in privé meeondertekent, zodat schulden alsnog op het privévermogen verhaald kunnen worden. ‘In het algemeen kan worden gesteld dat de overstap naar een BV pas aantrekkelijk wordt in situaties waarbij een fors deel van de winst niet direct consumptief door de eigenaar-ondernemer wordt gebruikt. Het verdient dan vanuit fiscaal oogpunt veruit de voorkeur via de BV deze winst onbelast als reserves op te potten.’