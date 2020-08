Nieuw uitstel loonaangifte vanwege problemen met eHerkenning

Organisaties die vanwege eHerkenning uitstel aangifte loonbelasting tot 1 augustus hebben gekregen en nog geen loonaangifte over een tijdvak in 2020 hebben ingediend krijgen langer de tijd. De uitsteltermijn is verlengd tot 1 oktober. Dat meldt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen. Al deze organisaties worden momenteel door de Belastingdienst telefonisch benaderd over de verlenging van de uitsteltermijn, deelt het CIO mee.

Uitstel gevraagd vanwege problemen eHerkenning

De Belastingdienst verleende aanvankelijk uitstel tot 1 juli. Dat was al verlengd tot 1 augustus. Het CIO had zelf de Belastingdienst opnieuw om uitstel gevraagd omdat de organisatie vindt dat de kerken meer tijd nodig hebben. Kerken lopen namelijk tegen allerlei problemen aan bij de aanvraag van eHerkenning, vertelde juriste bij het CIO Daniëlle Woestenberg in juli aan het Friesch Dagblad. “Er moest een heel nieuw systeem komen waarbij de inschrijving geregeld moest worden buiten de Kamer van Koophandel om. Vervolgens liep het proces vast bij aanbieder KPN, waar eHerkenning moet worden aangevraagd. Als het goed is, zijn deze problemen nu opgelost en kunnen kerken aan de slag, maar de datum van 1 augustus is veel te kort dag, zeker in de vakantieperiode.”

Nog steeds problemen met uitgifte

Eind juli meldde Woestenberg echter op de CIO-website dat de problemen nog altijd niet verholpen waren: “In tegenstelling tot eerdere afgestemde berichtgeving met KPN constateren wij dat de aanvragen eHerkenning nog niet op een juiste wijze worden verwerkt. De uitgifte van eHerkenningsmiddelen ligt nog steeds stil. Dat is ons bekend én er wordt met man en macht aan dit probleem gewerkt. De Belastingdienst heeft nog geen verdere informatie verstrekt, maar het moge duidelijk zijn dat de kerkgenootschappen niet kúnnen voldoen aan de voorwaarde om te werken met eHerkenning op beveiligingsniveau 3. Wij kunnen niet precies zeggen wanneer de problemen zijn opgelost. Vakantie, organisatorische perikelen en de afhankelijkheid van externe partijen maakt dat we hier geen termijn op zetten. Wij berichten u zo spoedig mogelijk.”

Probleem niet goed in beeld

De Belastingdienst is star en kent de sector niet, schetste juriste Woestenberg in het Friesch Dagblad. “De dienst zegt dat dit probleem slechts speelt bij vijftig tot zestig kerken, maar ik weet dat alleen al een paar honderd parochies in de Rooms-Katholieke Kerk hiermee kampen en ook nog zeker 125 gemeenten in de Protestantse Kerk.”