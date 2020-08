Bedrijven investeerden in 2019 meer in milieuvoorzieningen

In 2019 investeerden Nederlandse bedrijven bijna 1,2 miljard euro in milieuvoorzieningen. Dat is 44 miljoen euro meer dan in 2018, meldt het CBS.

Bedrijven hebben in 2019 voor 1 180 miljoen euro in het milieu geïnvesteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2018, toen het om een bedrag van 1 136 miljoen euro ging. Van de totale milieu-investeringen in 2019 door bedrijven is ruim 90 procent (1 075 miljoen euro) besteed aan voorzieningen die tot een betere luchtkwaliteit en een schonere energievoorziening moeten leiden. Het gaat hier om investeringen in bijvoorbeeld luchtfilters, katalysators, windmolens en zonneparken.

Voor een betere waterkwaliteit is 65 miljoen euro uitgegeven in 2019, bijvoorbeeld aan installaties voor het zuiveren van afvalwater. Verder is 20 miljoen euro besteed aan de bestrijding van bodemverontreiniging, 15 miljoen euro aan het verwerken van afval, en 5 miljoen euro aan het beperken van geluidhinder en het voorkomen of beperken van aantasting van natuur en landschap.

Milieu-investeringen fluctueren door moment van afronding grote projecten

De milieu-investeringen piekten in de jaren 2015 en 2016. In beide jaren werd toen ongeveer 2 miljard euro geïnvesteerd in het milieu. Dit had vooral te maken met de afronding van enkele grote projecten. Milieu-investeringen kunnen van jaar tot jaar behoorlijk fluctueren. Dat komt bijvoorbeeld doordat grote projecten, zoals het bouwen van een windmolenpark op zee, in de cijfers meegenomen worden op het moment van oplevering. In dit geval het jaar waarin de windmolens in gebruik worden genomen.

Bron: CBS