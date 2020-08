Tozo 2-regeling is veel minder in trek

ZZP’ers maken fors minder gebruik van de tweede Tozo-regeling dan bij de eerste steunronde het geval was. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken die zijn opgevraagd door BNR. Bijna 400.000 zelfstandig ondernemers maakten gebruik van Tozo 1, bij de tweede regeling zijn dat er een geschatte 85.000.

Tozo 1.0 liep eind mei af. De regeling is onder aangepaste voorwaarden verlengd tot en met 30 september als Tozo 2.0. De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels gelijk.

Twee oorzaken

Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen noemt twee oorzaken van het verminderde gebruik van de steunregeling. ‘Veel beroepen zijn weer aan het werk, zoals kappers schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten. De tweede reden is dat de partnertoets van kracht is. Veel mensen komen daardoor niet meer in aanmerking voor de regeling omdat hun partner meer dan vijftienhonderd euro per maand verdient.’ Van Noort ziet dat met name ondernemers zoals musici en kunstenaars nog veel pijn lijden. ‘Die hebben het erg moeilijk. Ook denken we dat steeds meer ZZP’ers in loondienst zijn gaan werken.’

Bron: BNR