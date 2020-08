Elektrische fiets van de zaak en aansprakelijkheidsrisico

Elektrische fietsen die werknemers zakelijk gebruiken vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. De steeds populairder wordende e-bikes vallen ook niet onder de wet die regelt dat voor motorrijtuigen een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Niet alle werkgevers weten dat voor zakelijke e-bikes een speciale verzekering moet worden afgesloten.

Fiets van de zaak

De nieuwe fietsregeling die sinds 1 januari 2020 geldt, is van toepassing op fietsen, elektrische fietsen, speed-pedelecs en bromfietsen die mede door menselijke spierkracht worden aangedreven en zijn uitgerust met een elektromotor.

De waarde van het privévoordeel van een fiets van de zaak wordt forfaitair berekend aan de hand van een bijtelling van 7 procent.

Aansprakelijkheidsverzekering

De waarde van het privégebruik van de verschillende soorten fietsen van de zaak wordt op gelijke wijze vastgesteld. De verschillende soorten fietsen worden echter wel anders behandeld als het gaat om het afdekken van het aansprakelijkheidsrisico.

Recent was in het nieuws dat een pizzeria failliet was verklaard nadat de eigenaar aansprakelijk was gesteld voor schade veroorzaakt met een elektrische fiets van de zaak. Een pizzabezorger reed tijdens zijn bezorgdienst met zijn elektrische fiets van de zaak een voetganger aan. De eigenaar dacht dat de schade van de voetganger werd gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, maar hij kwam bedrogen uit.

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) staat dat voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat het afsluiten van een WA-verzekering verplicht is voor de speed-pedelec. Deze WA-verzekeringsplicht geldt echter niet voor de elektrische fiets van de zaak.

Uitgesloten van dekking

Als de werknemer schade veroorzaakt met de elektrische fiets van de zaak tijdens privégebruik, wordt de schade gedekt door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP). In de voornoemde situatie was schade veroorzaakt tijdens zakelijk gebruik expliciet uitgesloten van de AVP-dekking. Dit gold ook voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Motorrijtuigen zijn over het algemeen uitgesloten van dekking, omdat schade veroorzaakt met een motorrijtuig doorgaans wordt gedekt door de verplicht gestelde WA-verzekering. Maar de WA-verzekeringsplicht geldt dus meestal niet voor elektrische fietsen.

Valt zakelijke rit onder dekking?

Wanneer de werkgever elektrische fietsen ter beschikking stelt aan werknemers en de werknemers deze fietsen voor zakelijke ritten gebruiken, adviseert BDO om de polisvoorwaarden van de diverse lopende verzekeringen nog eens goed tegen het licht te houden. Van belang is of de zakelijke ritten van de werknemer met de elektrische fiets van de zaak ook onder de dekking vallen.

Verder is van belang wat op basis van de polisvoorwaarden wordt aangemerkt als een zakelijke rit. Fiscaal gezien wordt woon-werkverkeer als zakelijk aangemerkt. Maar wat is er voor de van toepassingen zijnde verzekeringen hierover bepaald? Een nadere inventarisatie van de lopende verzekeringen wijst uit of het afsluiten van een aparte fietsverzekering voor de werkgever wenselijk is.