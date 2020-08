Na toeslagenaffaire: Menno Snel in dienst bij ABP

Oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) wordt bestuurslid bij pensioenfonds ABP. Eind 2019 trad Snel af als staatssecretaris vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Ruime ervaring

Vanaf 1 september maakt hij deel uit van de werkgeversdelegatie van het ABP-bestuur. Het pensioenfonds heeft een bestuur met een vertegenwoordigers vanuit de werkgever, de overheid, en werknemers, de vakbonden van van gepensioneerden. ‘We zijn blij met de komst van Menno Snel’, laat ABP-voorzitter Corien Wortmann weten. ‘Hij brengt zowel ruime bestuurlijke ervaring in de publieke en financiële sector als kennis van het besturen van grote uitvoeringsorganisaties met zich mee.’ Van 2009 tot 2011 was hij Directeur Strategie en Beleid bij APG, de uitvoeringsorganisatie van ABP. Van 2011 tot zijn aantreden als staatssecretaris in het kabinet Rutte III was hij bewindvoerder bij het IMF in Washington. Eerder was Snel plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken op het ministerie van Financiën.

Toeslagenaffaire

Menno Snel trad op 26 oktober 2017 aan als staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte-III. Hij werd gevraagd door Wouter Koolmees, met wie Snel eerder samenwerkte op Financiën. Een van zijn hoofdtaken was het reorganiseren van de belastingdienst. In 2019 bleek dat die dienst minimaal honderd gezinnen had beticht van fraude bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Ouders werden door de belastingdienst verplicht tot het terugbetalen van bedragen tot tienduizenden euro’s, waardoor velen in financiële problemen geraakten. Dit was al begonnen in 2009 maar viel onder Snels verantwoordelijkheid. De staatssecretaris noemde tijdens een Tweede Kamerdebat op 4 december 2019 het optreden van zijn belastingdienst ‘schandelijk’. Omdat de Tweede Kamer niet de indruk had dat de dienst geleerd had van de gemaakte fouten kondigde Snel op 18 december 2019 zijn aftreden aan.

Nevenfunctie

Naast zijn functie bij ABP, geen voltijds baan, is Menno Snel sinds juni commissaris bij Royal IHC en voorzitter van de Hans van Mierlo Stichting.