KPMG en EY voorkwamen fraude bij Wirecard

De val van Wirecard is mede veroorzaakt door alert reageren van KPMG en EY. Dit blijkt uit een reconstructie van de Financial Times.

Overname Deutsche Bank

Vorig jaar november bereidde Wirecard, samen met adviesbureau McKinsey, de overname voor van Deutsche Bank. De nieuwe combinatie Wirebank zou op papier een waarde van 50 miljard euro hebben. Volgens de Financial Times had topman Markus Braun met de overname echter een geheim doel: door het vermengen van de geldstromen van Deutsche Bank en Wirecard hoopte Braun een miljoenenfraude onzichtbaar te maken. Via afschrijvingen op onderdelen dacht hij binnen enkele jaren de balans weer in evenwicht te brengen.

Schimmig geld

Braun was in het nauw gebracht door een onderzoek van KPMG naar de geldstromen binnen Wirecard. Dat gebeurde op verzoek van de raad van commissarissen na verhalen in de Financial Times over de Aziatische activiteiten van Wirecard. Die zouden op papier goed zijn voor de helft van de omzet van 2 miljard in 2018 maar bleken bij een bezoek door een journalist aan de vermeende hoofdkantoren nauwelijks body te hebben. Toen KPMG om originele bewijzen voor het bestaan van 1,9 miljard euro vroeg – het geld zou op een derdenrekening in Singapore staan – weigerde Wirecard die bewijzen te overleggen. Twee maanden later stelde Wirecard dat het geld naar twee rekeningen op de Filipijnen was verplaatst maar een bijeenkomst met de nieuwe houder van de derdenrekening overtuigde KPMG niet.

Misleid door acteurs

Ook bij accountantsbureau EY gingen inmiddels de alarmbellen af. Men wilde vertegenwoordigers van de nieuwe bank graag zelf uithoren. Door de corona-uitbraak gebeurde dat via beeldbellen. Toen de accountants de namen van hun twee Aziatische gesprekspartners probeerden te googlen, bleken die nergens op internet te vinden te zijn. Het team van EY verzocht de mannen hun identiteitskaarten te tonen, waarop de twee voor de camera met paspoorten zwaaiden. De accountant vermoedt nu, volgens de Financial Times, dat ze met acteurs te maken hebben gehad.

EY belde met Fillipijnen

Afgelopen april kwam KPMG met zijn onderzoeksrapport. De conclusie luidde dat er geen bewijs is voor fraude, maar dat het bestaan van 1,9 miljard evenmin bewezen kan worden. In juni nam EY contact op met de Filippijnse banken. Dan blijkt dat Wirecard er nooit klant is geweest. Twee dagen later stapt topman Braun en verklaart dat het geld waarschijnlijk nooit heeft bestaan. Hij is inmiddels gearresteerd op verdenking van boekhoudfraude. Tweede man Jan Marsalek is spoorloos verdwenen en staat op de most wanted-lijst van Interpol.

Curator

De curator heeft dinsdag het roer overgenomen bij het Duitse Wirecard dat online betaaloplossingen verzorgde voor onder meer Ikea, KLM en Lidl. De curator zal het faillissement verder afwikkelen. Van de helft van de vijftienhonderd medewerkers in Duitsland is het contract per direct beëindigd.