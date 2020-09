Nederlandse export fors gedaald, groothandels in de min

In de eerste helft van dit jaar exporteerde Nederland voor 23 miljard euro minder aan goederen naar het buitenland. Dat is een daling van 9 procent ten opzichte van de eerste helft van 2019. Dat ook groothandels een flinke stap terug zetten, onderstreept de ernst van de crisis.

Daling in Q2

In de eerste drie maanden van dit jaar was de export nog vrijwel gelijk aan vorig jaar, maar in de drie maanden daarna daalde de uitvoer met 17 procent, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.Van de belangrijke exportlanden daalde de uitvoer van Nederlands producten naar het Verenigd Koninkrijk het hardst, met 23 procent. Er werd vooral minder olie en gas naar de Britten uitgevoerd. De export naar de belangrijkste handelspartner, Duitsland, daalde met 12 procent. Naar China werd juist meer geëxporteerd, 18 procent.

Groothandel

De groothandel kent in 2020 naar verwachting een omzetdaling van ongeveer 6%. Dat berekent het ING Economisch Bureau. Groothandels in grondstoffen worden daarbij met circa 15% lagere omzet vanwege de lage olieprijzen het zwaarst getroffen. Bij de groothandel consumentengoederen is de krimp in het non-food segment met -7% fors hoger dan in food, waar ondanks de goed lopende supermarkten een krimp wordt verwacht van -1,5%. De agrarische en bouwgroothandel lijken tot nu toe minder gevoelig voor lockdowns en ontkomen aan omzetkrimp. In 2021 is voor de sector beperkt omzetherstel mogelijk, mits verspreiding van het coronavirus onder controle blijft en handelsconflicten niet verder oplaaien.

Zeldzaam

‘Krimp is voor de groothandel vrij zeldzaam. In de afgelopen 25 jaar deed alleen in 2003 en 2009 de groothandel een stapje terug’, aldus Henk van den Brink, sectoreconoom Trade bij het ING Economisch Bureau. ‘De groothandel was het afgelopen decennium bovendien de sterkst groeiende van alle sectoren. De Nederlandse economie groeide met gemiddeld 1,6% per jaar, de groothandel kende een volumegroei van ruim 4%’.

Vooral food export binnen EU

De in het buitenland door de foodgroothandel gerealiseerde omzet wordt zwaarder getroffen dan die in Nederland. Voor 2020 en 2021 zijn de exportvooruitzichten voor food door de coronacrisis, aanhoudende onzekerheid over het handelsbeleid en de naderende no-deal brexit minder gunstig dan in voorgaande jaren. De exportwaarde stagneerde in de eerste vijf maanden (+0,1%). Het verschil in de ontwikkeling naar regionale bestemmingen is opvallend. De groei van de foodexport naar niet EU-landen en de VS was ruim 35%. Export binnen de EU – verantwoordelijk voor ruim driekwart van alle foodexport – en naar het VK kromp echter met 10,5% respectievelijk 6,5%.

Gemengd beeld overige groothandels

De groothandel in non-food consumentengoederen heeft begin 2020 zwaar geleden onder de coronacrisis. Aanbod uit met name China werd gestremd en een deel van de vraag viel weg vanwege lockdowns. In het tweede kwartaal was de terugval in omzet 14%. De bouwsector is dankzij de volle orderboeken van voor de coronacrisis èn de drukte in de doe-het-zelfzaken minder getroffen door de lockdowns dan andere sectoren, waardoor de groothandel in bouwmaterialen in 2020 nog een kleine groei (+1,5%) kan realiseren. In 2021 zijn echter ook voor de bouw de vette jaren voorbij en daalt de groothandelsomzet. De in het eerste halfjaar lage olieprijs en lagere volumes leiden voor de grondstoffenhandel tot een omzetdaling van circa 15%. 2020 is ook voor de groothandel in industriemachines een slecht jaar met een verwachte omzetkrimp van ongeveer 4%. Dankzij de door corona toegenomen digitalisering is de omzetkrimp in de groothandel in ICT-apparatuur vrijwel nihil.