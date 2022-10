Buitenlandse regels beperken Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperken met name Nederlandse dienstverleners in de export, bericht het CBS. Nederland is andersom een van de meest open landen ter wereld voor buitenlandse bedrijven. Onder meer voor accountancy is de regelgeving relatief soepel.

Dienstenexport levert 13 procent van het Nederlandse bbp en 13 procent van de totale werkgelegenheid. ‘De omvang van de dienstenexport kan echter beperkt worden door natuurlijke belemmeringen (geografisch of cultureel) en niet-natuurlijke belemmeringen zoals kwalificatievereisten, technische normen en vergunningsprocedures voor dienstverleners.’ Uit de Internationaliseringsmonitor van het CBS blijkt dat Nederlandse bedrijven handelsbelemmeringen ervaren: ze verhandelen minder diensten naar verder weg gelegen economieën en de dienstenexport neemt af naarmate een land meer belemmerende regels heeft voor het aanbieden van een dienst.

IJsland streng, Chili soepel

De Oeso heeft een index om de handelsopenheid van dienstensectoren van landen te meten. Tsjechië, Japan, Chili en Nederland zijn de meest open landen voor de handel in diensten, terwijl Indonesië, Thailand, India en IJsland de meeste belemmeringen opwerpen. ‘Een simpel voorbeeld betreft de regel dat architecten die in IJsland reclame willen maken voor hun diensten, dat daar in het IJslands moeten doen. In Nederland is het adverteren door architecten niet gereguleerd.’

Weinig barrières in accounting

Koerierdiensten zijn de minst gereguleerde dienstensector in Nederland in vergelijking met de rest van wereld. Luchtvaart is de meest beperkte dienstensector in Nederland. Daar gelden strikte regels voor het aannemen van een buitenlandse werknemer. Het CBS noemt ook accounting als een weinig gereguleerde sector: die heeft een score van 0,162 op het gebied van regulering voor dienstverlening uit het buitenland, tegen gemiddeld 0,32 wereldwijd. Ook telecommunicatie, radio en tv, goederenvervoer per spoor kennen weinig beperkingen voor buitenlandse dienstverleners. De regels voor commerciële bankdiensten, films, geluidsopnames en computerdiensten zijn daarentegen relatief streng.

Accountants strenger gereguleerd in België

België is een logische keuze voor het verlenen van diensten over de grens, maar daar treffen bedrijven nu juist een land met relatief veel restricties. ‘Nederlandse bedrijven starten daardoor minder vaak met het exporteren van diensten naar België. Accounting en architectuur zijn bijvoorbeeld sterk gereguleerde sectoren in België. Dit heeft te maken met de mate waarin de Belgische regering de invloed van buitenlandse bedrijven aan banden kan leggen, maar ook de mate waarin een buitenlands bedrijf protest kan aantekenen tegen bepaalde regels waarvan zij geloven dat het tot oneerlijke competitie leidt. De bouw- en ingenieursdiensten zijn daarentegen een stuk minder gereguleerd in België.’

Bron: CBS