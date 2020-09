Prinsjesdagstukken uitgelekt: koopkrachtstijging, werkloosheid groeit minder hard

De economie groeit in 2021 met 3,5 procent, verwacht het Centraal Planbureau. Dat blijkt uit de uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL Nieuws heeft ingezien. Na een economische krimp van 5 procent dit jaar groeit de economie dus naar verwachting volgend jaar weer. De koopkracht stijgt met gemiddeld 0,8 procent.

Vooral werkenden gaan er naar verwachting op vooruit. Zij zien hun koopkracht stijgen met 1,2 procent. Ook mensen met een uitkering (+ 0,5 procent) en gepensioneerden (0,4 procent) houden volgend jaar iets meer over.

Werkloosheid

De werkloosheid loopt volgend jaar verder op, maar wel veel minder hard dan het geval zou zijn geweest zonder derde steunpakket. Eerder werd er nog van uitgegaan dat de werkloosheid zou stijgen tot 6,5 procent. Mede dankzij het steunpakket komt de werkloosheid in 2021 nu waarschijnlijk uit op 5,9 procent.

Gunstigere cijfers

De cijfers zijn iets gunstiger dan het CPB vorige maand nog voorspelde. Toen was namelijk de derde noodsteunronde nog niet verwerkt. Wel is het zo dat er bij de cijfers van uit wordt gegaan dat Nederland niet opnieuw geheel of gedeeltelijk in lockdown hoeft vanwege het aantal coronabesmettingen.