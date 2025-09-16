Prinsjesdag: dit staat er in het Belastingplan 2026

Prinsjesdag leverde dit jaar een ‘beleidsarme’ Miljoenennota op, is de algemene stemming. Een overzicht van de fiscale componenten, vervat in het Belastingplan 2026.

Staatssecretaris Heijnen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) heeft op Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2026 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat pakket zitten volgens Financiën “maatregelen die bijdragen aan een beter belastingstelsel”. De plannen moeten nog door de Eerste en Tweede Kamer worden geloodst.

Brandstofaccijns en inkomstenbelasting

De accijnskorting op benzine, diesel en LPG wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2027. De accijns blijft € 0,79 voor een liter benzine, € 0,52 voor een liter diesel en € 0,19 voor een liter LPG.

Om het terugdraaien van de btw-verhoging op cultuur, media en sport te betalen, worden de schijven van de inkomstenbelasting en heffingskortingen niet volledig aangepast aan de inflatie. De eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 38.441 naar € 38.883 in 2026. De tweede schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 76.817 naar € 79.137.

Werken gaat meer lonen door een verlaging van de belasting in de eerste schijf naar 35,06% en de verhoging van de belastingkorting voor werkenden. De zelfstandigenaftrek wordt ruim gehalveerd tot € 1.200.

ETK-regeling

De fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn (ETK-regeling) wordt per 2026 versoberd. “Op dit moment is er geen sprake van een gelijk speelveld tussen werknemers die extra kosten maken en werknemers die deze kosten niet maken, wat wel het doel van de regeling is.” De regeling wordt daarom versoberd door twee kostenposten af te schaffen: de extra kosten van levensonderhoud, waaronder kosten van gas, water, licht en andere nutsvoorzieningen, en extra gesprekskosten voor privédoeleinden met het land van herkomst.

Erfbelasting

Het kabinet wil vermogen dat door erven en schenken wordt doorgegeven eerlijker behandelen. Echtgenoten gaan bij het einde van het huwelijk (door scheiden of overlijden) over de helft van de gemeenschap van goederen schenk-of erfbelasting betalen, ook als het op papier ongelijk is verdeeld. De aangiftetermijn voor de erfbelasting na overlijden wordt verruimd van 8 naar 20 maanden.

Box 3

In box 3 gaat het heffingsvrij vermogen omlaag van € 57.684 naar € 51.396, om geld vrij te maken voor de hersteloperatie. Het fictieve rendement voor overige bezittingen gaat van 5,88% naar 7,78%. Ook in 2026 geldt de tegenbewijsregeling

Ondernemers en bedrijven

Zoals eerder aangekondigd wordt de lucratiefbelangregeling aangepast. Private equity-managers betalen nu over het vermogen dat zij opbouwen als onderdeel van hun salaris minder belasting dan een vermogende in box 3. Door wijzigingen komt de belastingdruk voor private equity-managers in box 2 gelijk te liggen met het belastingtarief van 36% in box 3.

Om de ruimere mogelijkheden in de liquidatieverliesregeling op te vangen, gaat de Aof-premie voor werkgevers met 0,08% omhoog. Het kabinet wil per 2027 ook voordelen uit koerswisselingen op deelnemingen aanpassen.

Klimaat en gezondheid

Om de klimaattransitie te stimuleren moeten werkgevers vanaf 2027 extra betalen als zij werknemers een niet-elektrische auto aanbieden. De korting op de motorrijtuigenbelasting gaat van 25% naar 30%. Het verlaagde bpm-tarief voor emissievrije auto’s gaat ook gelden voor emissievrije bijzondere personenauto’s en motoren. “Tegelijkertijd worden de bpm-tarieven aangepast, zodat er voldoende prikkel blijft bestaan om brandstofauto’s nog zuiniger te maken.”

De vliegbelasting wordt gedifferentieerd: voor korte vluchten gaat vanaf 2027 een bedrag gelden van € 29,40 per vlucht. Voor een middellange vlucht wordt het tarief € 47,24 en voor lange vluchten wordt de vliegbelasting € 70,86.

Volgend jaar gaat het heffingsplafond voor de belasting op het gebruik van drinkwater voor bedrijven van 300 kubieke meter naar 50.000 kubieke meter. In 2027 vervalt het heffingsplafond helemaal. Met ingang van 2030 gaat de afvalstoffenbelasting voor afvalverwerkers omhoog; afvalverbrandingsinstallaties gaan dan meer CO2-heffing betalen. “Het kabinet staat open voor alternatieve heffingen. Voor alle andere bedrijven binnen de CO2-heffing wordt het tarief verlaagd.”

Bij de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt de uitzondering voor zuivel- en sojadranken aangepast. Water, melk en karnemelk en daarmee vergelijkbare sojadranken blijven van de belasting vrijgesteld.