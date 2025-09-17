Nederlander met modaal inkomen gaat er volgend jaar licht op vooruit

Nederlanders met een modaal inkomen (€3.875,-) kunnen in 2026 op een loonstijging rekenen. Zij krijgen per 1 januari netto maandelijks €38,50 extra op hun rekening gestort, een stijging van 1,25 procent. Nederlanders met een minimuminkomen gaan er op achteruit.

Dat blijkt uit de doorrekeningen van HR- en Salarisdienstverlener Youforce (voorheen Visma | Raet). Voor het elfde jaar op rij berekent Youforce de impact na de bekendmaking van de Rijksbegroting op Prinsjesdag. Voor Nederlanders die in 2025 twee keer modaal verdienen (€7.750,-) is het beeld nog rooskleuriger. Zij mogen volgend jaar netto op €48,09 meer salaris rekenen, een stijging van 0,97 procent.

Veranderingen in minimumloon

Wanneer het minimumuurloon hetzelfde blijft als in 2025, dan zijn dit de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2026:

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken , krijgen per 1 januari €13,67 minder nettoloon. Het netto-inkomen komt daarmee uit op €1.923,47.

verdienen en , krijgen per 1 januari €13,67 minder nettoloon. Het netto-inkomen komt daarmee uit op €1.923,47. Nederlanders die het minimumloon verdienen en 38 uur per week werken , zien hun nettoloon per 1 januari met €14,42 dalen tot €2.028,51.

verdienen en , zien hun nettoloon per 1 januari met €14,42 dalen tot €2.028,51. Nederlanders die het minimumloon verdienen en 40 uur per week werken, ontvangen €0,25 minder netto maandsalaris en komen daarmee uit op €2.133,63.

Bovenstaande berekeningen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Verwachtingen van netto salaris 2026

Voor Prinsjesdag was er weinig optimisme over het salaris in 2026. Het grootste deel van werkend Nederland (35%) verwachtte namelijk dat de overheid plannen zou aankondigen, waardoor het nettosalaris volgend jaar gelijk zou blijven. Zo bleek uit het onderzoek dat Youforce in aanloop naar Prinsjesdag uitvoerde. Nog eens vijftien procent was negatiever gestemd en verwachtte zelfs een daling. Slechts dertig procent van werkend Nederland zat positief in de wedstrijd en ging uit van een stijging van het nettosalaris.

Stefan Op de Woerd, Managing Director bij Youforce: “Het is zorgelijk om te zien dat mensen met het minimumloon erop achteruit gaan. De financiële zorgen die mensen als gevolg hiervan hebben, zijn dan ook zeer begrijpelijk. Uiteraard zijn er wel grote verschillen tussen Nederlanders die minimumloon of meer verdienen. Om inzicht te bieden in wat er netto overblijft, geven wij alle Nederlanders gratis toegang tot onze Salarissimulator. Hiermee kan iedereen direct zien wat zij in 2026 onderaan de streep overhouden.”