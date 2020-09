Grote twijfels over haalbaarheid BIK

De Tweede Kamer twijfelt aan de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het kabinet trok daar op Prinsjesdag 2 miljard euro voor uit.

Compensatie voor bedrijfsleven

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om in deze moeilijke tijd blijven investeren. Bedrijven die dat doen, krijgen vanaf volgend jaar een korting, die ze kunnen verrekenen met de loonheffing. Deze Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is op Prinsjesdag gepresenteerd. Voor 2021 is daar 2 miljard euro voor uitgetrokken. De BIK is ook een compensatie voor het niet verlagen van de winstbelasting.

Ingewikkeld

Onder meer zijn er twijfels of de invoeringsdatum van 1 januari wel haalbaar is. Bovendien zijn er grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de maatregel. Het zou heel ingewikkeld zijn, en moeilijk de regeling zo op te stellen dat je zeker weet dat het geld goed terecht komt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moet de BIK uitvoeren, maar bronnen vrezen dat die dienst overbelast raakt. De twijfel over die uitvoering leeft ook binnen de coalitie. Oppositiepartijen vroegen zich op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen gisteren al af of de 2 miljard euro die de regeling kost niet beter kan worden besteed. ‘Wij willen kunnen beoordelen hoeveel banen dit oplevert’, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher. ‘We denken dat er andere bestedingen zijn.’ GroenLinks-leider Klaver noemde het een cadeautje voor het bedrijfsleven, waar zijn partij direct een streep door wil zetten.

Geduld

Premier Rutte vroeg de Tweede Kamer geduld te hebben. De regeling is nog niet klaar. Bovendien moet ook de Raad van State er nog een oordeel over vellen. Op 5 oktober wordt de regeling naar de Kamer gestuurd, beloofde de premier. Een aantal partijen wil het debat over het Belastinplan 2021 tot die datum uitstellen. Het is ongebruikelijk dat zo laat in het jaar nog zo’n grote fiscale wijziging wordt doorgevoerd.

Rutte zegt donderdag dat de BIK nodig is om de economie te steunen. ‘Er is een groot risico dat investeringen vanwege de coronacrisis terug zullen lopen’. De belastingkorting moet volgens de premier helpen om investeringen op gang te houden en daarmee banen te creëren. Maar de vraag hoeveel banen de BIK op zou leveren, kan Rutte niet beantwoorden. Dat is volgens hem niet in te schatten bij een fiscale maatregel.

Bron: Telegraaf, RTL Nieuws