17% organisaties worstelt met belastingschulden uit coronaperiode 

Bijna één op de vijf (17%) Nederlandse organisaties heeft moeite met het terugbetalen van belastingschulden uit de coronaperiode. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Nextens.

Werkkostenregeling

Tijdens de coronapandemie is de werkkostenregeling (WKR) omhoog gebracht naar drie procent. Hiermee kregen werkgevers de gelegenheid om hun personeel bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding uit te betalen en te voorzien in goede thuiswerkplekken. Afgelopen Prinsjesdag is dit percentage weer teruggebracht naar 1,7 procent. Dat heeft een zekere weerslag gehad op organisaties: slechts 44 procent zegt dat het terugbrengen van de WKR geen invloed had op hun organisatie.

Teleurgesteld in BP 2021

Het terugbrengen van de WKR is een van de weinige fiscale regelingen die tijdens Prinsjesdag 2021 werd gepresenteerd. Omdat het kabinet demissionair was, waren de aanpassingen summier. Tot teleurstelling van vele financieel verantwoordelijken: maar liefst 56 procent vond dit tegenvallen.

Vergoedingen

Veel organisaties kennen uitdagingen met de thuiswerk- en reiskostenvergoeding. Zo zegt de helft (50%) van de financieel verantwoordelijken dat hun werknemers niet uitkomen met de huidige belastingvrije thuiswerkvergoeding. Over de standaard reiskostenvergoeding geeft 40 procent aan dat hun organisatie financiële uitdagingen gekend heeft, waar deze tot maar 19 cent per kilometer onbelast is.

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: ‘Voor de financieel professionals zijn het twee roerige jaren geweest. Met NOW-steun, eerst een krimpende markt, later een groeiende markt, inflatie en een werkkostenregeling die omhoog en vervolgens weer naar beneden ging. Nu is het tijd om vooruit te kijken naar wat het komende jaar qua veranderingen in petto heeft met het nieuwe Belastingplan. Want waar de belastingaanpassingen vorig jaar gering waren, worden er voor dit jaar veel veranderingen verwacht. Als Nextens zitten we bovenop de veranderingen om deze zo snel mogelijk door te voeren in onze software, en om ze te duiden voor fiscaal professionals en ondernemers. Voor dat laatste organiseren we de woensdag na Prinsjesdag traditiegetrouw Studio Nextens, waarbij vier experts de nieuwe belastingplannen zullen uitleggen.’