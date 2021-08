‘Effect lagere WW-premie beperkt’

De verlaging van de WW-premie die het kabinet in de plaats stelt van de afgeblazen Baangerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) is per 1 augustus ingegaan. Werkgevers zijn blij met de maatregel, maar het effect van de tijdelijke verlaging op de werkgelegenheid is naar verwachting beperkt.

Lagere AWf-premie in plaats van BIK-regeling

De BIK-regeling is door het kabinet met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie bleek dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Ter vervanging stelde het kabinet voor om de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (WW-premie) in 2021 te verlagen per 1 augustus 2021.

Verlaging WW-premie

Het percentage aan premie over het loon van werknemers met een vast contract is per 1 augustus van 2,7 procent naar 0,34 procent verlaagd. Bij overige werknemers gaat het om een verlaging van 7,7 procent naar 5,34 procent. Voor werkgevers die per vier weken aangifte doen in plaats van per maand gaat de aanpassing op 16 augustus in. Bij een modaal inkomen van 37.000 euro is de werkgever daardoor ongeveer 70 euro per maand per werknemer minder kwijt, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) berekend.

Beperkt effect

Werkgeversorganisatie AWVN is er blij mee, maar noemt de verlaging ook ‘niet spectaculair’. Werkgevers zullen er naar verwachting niet makkelijker door aan werknemers komen. “Als je ze niet kunt krijgen, helpt dit bij het werven ook niet”, zegt een woordvoerder van de werkgeversorganisatie tegen nu.nl.

AWVN ziet in de kostenverlaging echter wel een positief effect en hoopt op een permanente verlaging van de WW-premie. De regeling geldt nu tot het eind van het jaar. “Wat voor veel onzekerheid zorgt. Als je nu mensen gaat werven, kan het zijn dat de regeling alweer is afgelopen tegen de tijd dat ze aan de slag gaan.”

Nu.nl