AWf-premie door intrekken BIK ruim 2% lager

De AWf-premie voor werkgevers gaat in augustus ruim 2 procentpunten omlaag, heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. De verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).

Voor werkgevers die per maand, half jaar of jaar aangifte loonheffingen doen, geldt de lagere premie voor al het loon dat vanaf 1 augustus 2021 wordt genoten. Voor werkgevers die per vier weken aangifte loonheffingen doen, geldt de premieverlaging voor al het loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%, de hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. Het premiepercentage geldt op het genietingsmoment van het loon. Bij een nabetaling over een periode vóór 1 augustus geldt het nieuwe percentage wanneer de loon-in-systematiek wordt gebruikt en het oude percentage wanneer de loon-over-systematiek wordt gebruikt.

Mogelijk verboden staatssteun

Een maand geleden maakte het kabinet bekend dat de omstreden BIK-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 is ingetrokken. Het gevaar bestond dat de gehele regeling volgens de Europese regels als ongeoorloofde staatssteun zou worden beschouwd. De verlaging van de AWf-premie is daarbij als alternatief uit de bus gekomen. Via de AWf (Algemeen werkloosheidsfonds) betalen werkgevers de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een lagere premie zorgt voor lagere loonkosten en meer ruimte voor investeringen.