Kabinet komt niet meer met opvolger fiscale eenheid, schetst wel alvast contouren

Het is niet realistisch om binnen deze kabinetsperiode nog een wetsvoorstel in te dienen voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting, vindt het kabinet. De beslissing om een wetsvoorstel aan de Kamer aan te bieden en de daarbij gekozen richting worden daarom aan een volgend kabinet overgelaten. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een brief waarin hij ingaat op een vorig jaar gehouden internetconsultatie en de mogelijkheden voor een toekomstige groepsregeling op een rij zet.

Bij de behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid is aangegeven dat de huidige fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting op termijn moet worden opgevolgd door een groepsregeling die – uitvoeringstechnisch en juridisch – toekomstbestendig is. De planning was aanvankelijk dat er in 2020 of 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zou gaan waarin een opvolger van de fiscale eenheid zou worden voorgesteld, maar dat gaat er nu dus niet meer van komen.

Oplossingen met onvoldoende draagvlak

In de brief benoemt de staatssecretaris twee oplossingsrichtingen waarvan uit de internetconsultatie bleek dat er niet voldoende draagvlak voor is. Daarbij gaat het om het volledig afschaffen van de regeling van de fiscale eenheid zonder dat er een nieuwe groepsregeling voor in de plaats komt en een grensoverschrijdende groepsregeling met objectvrijstelling.

Oplossingen met voldoende draagvlak

Er zijn twee oplossingen die Vijlbrief ziet waarvoor wel voldoende draagvlak bestaat. Dat is ten eerste het continueren van de huidige fiscale eenheid, inclusief de bestaande spoedreparatiemaatregelen en indien nodig uitbreiden met nieuwe aanvullende reparatiemaatregelen. Ten tweede een nieuwe verlies- of winstoverdrachtregeling of een resultatenpoolingsysteem.

Nu eerst in gesprek

De staatssecretaris schetst verder in de brief enkele hoofdlijnen voor een nieuwe groepsregeling. Vijlbrief stelt voor om op korte termijn met de Kamer verder van gedachten te wisselen over de brief en het verdere vervolgtraject. De komende periode zal ook gebruikt worden om verder te praten met diverse organisaties uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties en met wetenschappers, schrijft hij.

‘Als wordt gekozen voor het afschaffen van de huidige regeling van de fiscale eenheid gevolgd door de introductie van een nieuwe groepsregeling is dat een omvangrijk, ingrijpend en zeer complex wetgevingstraject dat niet van de ene op de andere dag is te realiseren. Het zal een paar jaar duren om een goed doordacht en goed werkend groepsregime te ontwerpen en te implementeren. Het kabinet meent dat daarbij zorgvuldigheid voor snelheid gaat.

Gelet op de huidige stand van zaken is het niet realistisch om binnen deze kabinetsperiode nog een wetsvoorstel in te dienen voor een nieuwe groepsregeling. De beslissing om een wetsvoorstel aan uw Kamer aan te bieden, en de daarbij gekozen richting, wordt daarom aan een volgend kabinet overgelaten.’

Kamerbrief over nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting