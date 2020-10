Ook Duitsland krijgt, 5 jaar na Nederland, accountantsroulatie

De Wirecard-affaire noopt Duitsland ertoe zijn financieel toezicht aan te scherpen. Volgens uitgelekte kabinetsplannen zouden beursgenoteerde bedrijven verplicht worden om de tien jaar van accountant te wisselen.

Meer macht voor BaFin

Berlijn zou onder meer van plan zijn om beurstoezichthouder BaFin extra macht te geven om controles uit te voeren. Ook moet er een betere scheiding komen tussen audit en advies, aldus het voorstel. Naar verwachting wordt het pakket vandaag nog publiekelijk aangekondigd. De besluiten volgen op de Wirecard-fraude, waar 2 miljard euro onder de neus van accountant EY ‘zoek’ raakte. De zaak maakte ook duidelijk dat het huidige financieel toezicht in Duitsland te kort schiet.

MCA: niet afschaffen

Nederland kent een accountantsroulatie sinds 1 januari 2016. De meeste OOB’s en accountantskantoren waren destijds niet blij met de verplichting, een wens van de politiek. Zij vreesden dat de roulatie nadelig zou zijn voor de kwaliteit van de financiële verslaggeving omdat de nieuwe accountant in de eerste jaren nog bezig was zich in te werken. OOB’s en accountantskantoren vonden het wisselen van accountantskantoor bovendien kostbaar. Dit jaar had ook de Commissie Toezicht Accountancysector kritiek op de verplichte roulatie, maar deze had geen betrekking op het principe ervan. Volgens de CTA is het effect van verplichte roulatie op de kwaliteit van de accountantscontrole onduidelijk. De Monitoring Commissie Accountancy voegt hieraan toe dat de verplichte roulatie de concurrentie beperkt. Afschaffing van de accountantswisseling vindt de MCA echter ongewenst.