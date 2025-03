Rechter: Wirecard-beleggers zijn bij EY aan verkeerde adres

Het is het volgende hoofdstuk in de turbulente zaak rondom Wirecard, dat in het vorige decennium grote successen boekte en een notering had aan de beurs. Maar in 2020 viel het doek nadat aan het licht was gekomen dat een kleine € 2 miljard die in de boekhouding was opgevoerd, in werkelijkheid niet bleek te bestaan. Er volgde faillissement en diverse bestuurders hebben een strafprocedure aan de broek gekregen.

Ook accountant EY kwam onder vuur te liggen: had die niet eerder moeten zien dat er iets niet deugde aan de cijfers? Ja, vinden 8.700 van de bijna 30.000 beleggers die samen € 1,5 miljard schade zeggen te hebben geleden. Dat bedrag is niet meer terug te halen bij de curator, maar de groep probeert met een voorbeeldzaak wel EY aan te spreken op het verlies.

Voorbeeldzaak niet bedoeld voor accountants

In de procedure ging het erom of Wirecard beleggers in de jaarverslagen van 2014 tot en met 2018 verkeerd had geïnformeerd en of EY daar bij de controle door het verstrekken van onbeperkte goedkeuringsverklaringen aan had bijgedragen. Voor het hof wilden de beleggers weten op welke manier een schadebedrag kon worden vastgesteld.

Een voorbeeldzaak kan worden aangespannen tegen bedrijven die verkeerde informatie publiceren, maar niet tegen de controlerend accountant, zo oordeelt het Beierse hof. Opmerkelijk detail is dat de wet die de mogelijkheid biedt om voorbeeldprocedures te voeren, in juli vorig jaar is aangepast, zodat accountants nu niet meer buiten schot blijven. Maar die aanpassing is nog niet van toepassing op zaken uit het verleden. De club gaat bij de hoogste Duitse rechter in beroep tegen de uitspraak; die zou in tegenspraak zijn met eerdere oordelen van andere gerechtshoven.

EY Duitsland werd al eerder door beleggers op de korrel genomen omdat een jaar terug plots de organisatiestructuur veranderde, waarbij de fiscale en adviestak apart werden gezet van de audit-vennootschap. Op die manier zou bij een eventuele schadeclaim van Wirecard-beleggers minder geld beschikbaar zijn.

Bron: Zeit.de/Bayerisches Oberstes Landesgericht