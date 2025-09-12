‘Business boven ethiek’: ontslagen EY-insider klaagt over gebrek aan hervormingen na Wirecard-schandaal

EY heeft nagelaten om na het Wirecard-schandaal de beloofde hervormingen door te voeren. Dat zegt voormalig partner Joe Howie, die in de nasleep van de affaire meewerkte aan een wereldwijd initiatief om het vertrouwen in EY te herstellen.

Volgens de Brit is hij uit de organisatie geduwd omdat hij aandrong op het weren van risicovolle klanten en weigerde kwaliteitscontroles goed te keuren die hij gebrekkig vond.

Joe Howie werkte in het VK mee aan het zogeheten Strengthening Trust and Confidence-programma, een wereldwijd hervormingsinitiatief van EY dat werd opgestart na het Wirecard-schandaal in 2020. Het doel was om het vertrouwen in de controles van EY te herstellen en te voorkomen dat accountants in de toekomst opnieuw grote fraudegevallen zouden missen, zoals destijds bij Wirecard gebeurde.

Ontslag

Maar dat programma is volgens Howie niet bepaald geslaagd. “Business was overriding ethics,” zegt Howie tegen de Financial Times. “Ik probeerde het intern op te lossen, maar ze lieten me geen keuze.” Hij spande in juli een rechtszaak aan in New York wegens onrechtmatig ontslag. EY ontkent de aantijgingen en zegt dat zijn lezing “niet geloofwaardig” is.

De hervormingen na Wirecard moesten het accountantskantoor helpen fraude sneller op te sporen. Zo werd een risicocentrum opgericht dat negatieve berichtgeving over klanten verzamelde en financiële verslagen doorlichtte op waarschuwingssignalen.

Weerstand van partners

Maar Howie stelt dat plannen zoals het inzetten van forensische accountants en het verbreken van banden met verdachte klanten stuitten op weerstand van lokale EY-partners die vreesden klanten te verliezen. Met name in de gamingsector zou EY volgens Howie risico’s op witwaspraktijken hebben genegeerd. “Je neemt meer risico namens investeerders,” waarschuwt hij.

EY benadrukt dat de hervormingen al hebben geleid tot het afwijzen van sommige risicovolle opdrachten en noemt Howies kritiek “speculatief” en ingegeven door zijn persoonlijke arbeidsconflict.

Bron: FT