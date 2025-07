PwC winnaar verplichte accountantsroulatie

Het dagblad deed een inventarisatie naar aanleiding van de tien jaar geleden ingevoerde ‘stoelendans’ voor beursgenoteerde bedrijven. PwC kreeg er per saldo vier klanten bij en telt 23 beursgenoteerde klanten, Deloitte verloor er zeven en staat nu op 13. EY groeide met twee klanten naar 20, KPMG won er één en heeft er nu 19. Er zijn geen bedrijven meegeteld waarvan het hoofdkantoor in het buitenland staat en die een buitenlandse accountantsfirma gebruiken, zoals Shell, Unilever en ArcelorMittal.et FD schrijft de krimp bij Deloitte toe aan de grotere focus op consultancy. Desondanks haalde Deloitte met ING wel de grootste controleopdracht binnen. Voorganger KPMG wist bij ING voor boekjaar 2024 nog een rekening van € 37 miljoen neer te leggen. Mariska van de Luur, hoofd Assurance bij KPMG, meldt behoud van het marktaandeel met opdrachten bij Heineken, Ahold Delhaize en Wolters Kluwer als compensatie voor het verlies van ING. ABN Amro ging van EY naar PwC, EY haalde Rabobank binnen.

Fris paar ogen

Beleggersclub Eumedion zegt dat bedrijven de voordelen van het rotatiesysteem inzien. “Iedereen lijkt het er wel over eens dat een fris paar ogen eens in de tien jaar goed is.” Arjan Brouwer, partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving aan de VU, onderschrijft dat. Wel vind Eumedion-directeur Rients Abma het beperkte aanbod zorgelijk, met name voor banken en verzekeraars. “In de praktijk is het soms maar een keus uit twee.” Hij zou het toejuichen als in consultancycontracten wordt opgenomen dat de betreffende accountants- en adviesorganisaties óók mee moeten dingen naar de controleopdracht als die vrijkomt.

Bron: FD