Beleggers hopen geld terug te krijgen na Wirecard-schandaal

Beleggers eisen in een massaclaim 750 miljoen euro schadevergoeding voor de ondergang van het Duitse betaalbedrijf Wirecard, waardoor zij veel geld verloren. De massaclaim is gericht tegen het topmanagement van het bedrijf, accountant EY en de curator van Wirecard.

Vrijdag vond de eerste zitting in een rechtszaak hierover plaats. Ongeveer 8500 beleggers hopen een deel van hun geld terug te krijgen dat ze kwijtraakten toen duidelijk werd dat bijna 2 miljard euro op de balans van Wirecard waarschijnlijk niet bestond.

Wirecard begon in 1999 met het verwerken van creditcardbetalingen en groeide uit tot een van de waardevolste bedrijven op de beurs in Frankfurt. In juni 2020 ging de betalingsdienstverlener failliet toen geknoei met cijfers aan het licht kwam.

Massaclaim

De massaclaim is gericht tegen het topmanagement van het bedrijf, accountant EY en de curator van Wirecard. Vanwege de omvang van de zaak wordt de zitting bij wijze van uitzondering gehouden in de aankomsthal van de voormalige internationale luchthaven München-Riem. Het grote aantal eisers kan volgens de rechtbank nog verder oplopen.