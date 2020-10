Gerard van Santen nieuwe voorzitter Raad voor de Jaarverslaggeving

Per 1 januari 2021 is Gerard van Santen de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij volgt Peter Sampers op die bij zijn herbenoeming in 2018 al had aangeven tot uiterlijk eind 2020 beschikbaar te zijn.

Drs. Gerard van Santen RA (1973) beschikt over een ruime staat van dienst op het gebied van externe verslaggeving. Hij is als partner bij EY verantwoordelijk voor de vaktechnische afdeling inzake financiële verslaggeving in Nederland en IFRS-leader voor West-Europa/Maghreb. Van 2007 tot 2018 was hij lid van de Raad, waar hij zich heeft doen kennen als een uiterst deskundig en betrokken raadslid. Op dit moment is hij namens de NBA waarnemer bij de RJ. Ook maakt hij al zes jaar deel uit van de EFRAG-werkgroep, waarvan hij sinds begin dit jaar voorzitter is. De EFRAG is een Europees adviesorgaan op gebied van accountingregels. Daarin heeft hij zich onder andere beziggehouden met het boekhoudprobleem van ‘rate regulated activities’ – en hoe de jaarrekening van bijvoorbeeld netwerkbedrijven een reëlere afspiegeling kan zijn van de daadwerkelijk financiële prestaties en positie.

‘Mijn betrokkenheid met rate regulated activities zit in het feit dat ik in mijn dagelijkse praktijk betrokken ben bij dergelijke netwerkbedrijven’, zei Van Santen in maart in een interview met Accountancy Vanmorgen. ‘En daarnaast ben ik opgevoed vanuit het Nederlandse beginsel van matching. Het voelt ongemakkelijk dat we uitkomsten in de jaarrekening hebben die niet echt het juiste beeld geven in de financiële prestaties en positie van deze bedrijven.’

Nieuwe leden

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een aantal zittende raadsleden op het einde van dit jaar heeft het SJ- bestuur tevens twee nieuwe leden van de Raad benoemd: Lianne Suurland, specialist financial reporting bij Deloitte en Gert-Jan Jordaan, werkzaam bij HKLW Accountants.

SJ-voorzitter Ingrid Thijssen spreekt waardering uit voor Peter Sampers, die na zes jaar voorzitterschap afscheid neemt van de RJ. ‘We zijn hem veel dank verschuldigd, hij was een onvermoeibare voorzitter en ambassadeur die de RJ in binnen- en buitenland een herkenbaar gezicht heeft gegeven. Ook heeft hij de in 2015 ingevoerde nieuwe structuur van de RJ succesvol geïmplementeerd.’ Daarnaast bedankt ze de twee scheidende leden Dingeman Manschot en Ronald Smittenberg voor hun jarenlange inspanningen en verwelkomt ze de twee nieuwe leden.

Met deze benoemingen is de samenstelling van de RJ per 1 januari 2021 als volgt:

drs. G.M. van Santen RA (Partner EY Accountants LLP), voorzitter van de RJ

drs. H.P. van Arkel RA (Finance Manager en Deputy Country Controller Shell Nederland B.V.)

J. Bakker RA RB (partner JAN© Accountants en Belastingadviseurs)

drs. P.A.M. Bos (beleidsmedewerker verslaggeving en audit Eumedion)

drs. G-J Jordaan RA (Partner HKWL Accountants en docent Nyenrode Business University)

drs. M. Hartman RA (director National Office, PWC Accountants)

prof. mr. dr. J.B.S. Hijink (Advocaat bij Stibbe en Hoogleraar jaarrekeningenrecht Radboud Universiteit)

drs. H.F.H. van de Meerendonk RA (hoofd financial accounting & reporting NN Group)

drs. J.A.R. Ousen RA RBA (Valuation Officer bij PGGM)

drs. C.L. Suurland RA (Senior Manager Deloitte Accountants B.V.)