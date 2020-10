Nieuwe BTW-aanpak kan Nederland miljarden opleveren

Nederland kan meer dan een miljard BTW extra incasseren als het de inning ervan net zo slim aanpakt als de mediterrane landen Spanje en Italië. Dat stelt Deloitte. Sneller en uitvoeriger omzetbelasting melden is de sleutel.

Spanje en Italië staan niet bekend om hun efficiënte fiscale stelsels, maar zitten wel in de Europese voorhoede als het om BTW gaat. Beide landen hebben de inning van omzetbelasting met succes gemoderniseerd. Ze hebben extra rapportageverplichtingen ingevoerd voor het bedrijfsleven, zodat de belastingdienst realtime of heel snel facturen onder ogen krijgt waarover BTW is verschuldigd. Dat gaat fraude tegen. Zo kan de belastingdienst voorkomen dat er tegenover een BTW-teruggave geen BTW-afdracht staat.

Nederland loopt zo’n twee miljard mis

Belastingadviseurs Michel Schrauwen en Oscar Smeets van Deloitte schrijven in het tijdschrift NLFiscaal dat het verschil tussen de theoretische en de feitelijke opbrengst van de omzetbelasting, het BTW-gat, in beide landen fors is verkleind. In de EU is dat gat zo’n € 137 miljard groot, ruim 11% van de BTW die eigenlijk afgedragen had moeten worden. Een derde van dat gat zou door fraude worden veroorzaakt. In Nederland wordt het BTW-gat op 5% geschat, goed voor € 2,5 miljard.

Nieuwe aanpak levert 25% tot 40% winst op

Europees gezien is er nog geen werk gemaakt van het oplossen van dat probleem. Dan moeten landen dat maar zelf doen, aldus Schrauwen en Smeets. Italië heeft met de nieuwe aanpak het gat verkleind van 24% in 2017 naar 18% in 2019. In Spanje, waar het gat een stuk kleiner is, ging het met 40% terug naar 2,2% in 2018. Zou dat in Nederland ook lukken, dan zou de Nederlandse schatkist jaarlijks tussen de € 1,5 miljard en € 2,3 miljard extra ontvangen.

Investeringen leveren gemak op

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën wil voorlopig geen extra maatregelen overwegen. Hij zet in op intensivering van de bestaande fraudebestrijding. Schrauwen vindt echter dat bedrijfsleven en overheid profiteren van het gemak dat nieuwe investeringen opleveren. ‘Veel bedrijven zijn al bezig met het upgraden van hun systemen. Die kunnen de extra rapportage aan de fiscus daarin meenemen. De Belastingdienst heeft problemen met zijn technologie. De overheid moet fors investeren in digitale slagkracht. Maar als de Italiaanse en de Spaanse overheid dat kunnen, dan moet Nederland dat toch ook kunnen.’

