PERSONALIA: Hoeksel nieuwe topman bij Baker Tilly

Ronald Hoeksel is per 1 januari volgend jaar benoemd tot bestuursvoorzitter van Baker Tilly in Nederland. Hij volgt Marcel Huisman op.

Hoeksel is sinds 2006 betrokken bij Baker Tilly; daarvoor werkte hij voor KPMG. Naast zijn werk als audit partner was hij jarenlang kantoorvoorzitter van de vestiging Zwolle. Hoeksel is ook bestuurslid bij Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus en Noggus en voorzitter van de raad van toezicht van Stichting JOW.

Bijdrage aan herijking strategie

Volgens Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, voorzitter van de raad van commissarissen van Baker Tilly, heeft Hoeksel een actieve bijdrage geleverd aan de herijking van de strategie als onderdeel van het veranderprogramma. ‘Die kennis, ervaring en betrokkenheid zijn van grote waarde in zijn rol als voorzitter van het bestuur.’ Per 1 januari 2021 bestaat het nieuwe bestuur van Baker Tilly uit: Ronald Hoeksel (voorzitter), Ronald Houtveen, Erik Moens en Marco Hoeks.

Huisman

Huisman was sinds juli 2017 lid van het bestuur. Hij volgde toen uitgerekend Ronald Hoeksel op, die dat jaar terugtrad als bestuurslid. Vorig jaar volgde Huisman Anneke van Zanen-Nieberg op, die vertrok om voorzitter te worden van NOC*NSF. Na zijn aftreden als bestuursvoorzitter pakt hij zijn werkzaamheden als accountant op de vestiging Nijmegen weer volledig op.