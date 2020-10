1 beeld zegt meer dan 1000 woorden, weet de ‘tekenende accountant’

Accountants blijven dikke rapporten produceren ook al weten ze dat die slecht gelezen en vaak slecht begrepen worden. Ferry Timp, ‘de tekenende accountant’, denkt dat een illustratie de boodschap beter overbrengt.

Schoolproject

Hoewel hij heel graag tekent en geen fan is van lappen tekst in management rapporten zit Ferry Timp (37) niet bepaald om woorden verlegen. Op de vraag waarom hij accountant is geworden, volgt een minutenlang relaas over de middelbare school, een kennismakingsdag met een bedrijf naar keuze (‘de helft van de klas ging naar McDonalds’) en hoe hij terecht kwam bij PwC, een bedrijf waar hij nog nooit van had gehoord. ‘Welkom bij een van de grootste accountantskantoren ter wereld’ zei iemand, waarna Timp zichzelf voor zijn kop sloeg. ‘Balen, toch de verkeerde keuze gemaakt’. Maar bij de aansluitende workshops vond hij het ineens interessant.

Van PwC naar Leiden

Na het VWO ging Ferry Timp bij PwC werken en deed hij tegelijk de duale opleiding bij Nyenrode. ‘Ik heb bijna 12,5 jaar met veel plezier bij PwC in Utrecht gewerkt, ‘maar mijn belangstelling verschoof. Ik ging de interne controle bij klanten steeds leuker vinden en externe verslaggeving minder leuk. Ik miste ook een creatieve uitlaatklep. Mijn verslagen en management letters leukte ik op met kleuren en plaatjes. Maar mijn leidinggevende zei bij voorbaat al: “Niet te veel beeld hoor, schrijf het maar gewoon op”. Toen ik werd gewezen op de vacature van internal auditor bij de gemeente Leiden heb ik daarop gesolliciteerd en werd ik aangenomen. Dat is nu 6 jaar geleden.’

Accountant als Superman

Timp had altijd wel getekend, maar toen hij in 2018 deelnam aan een ‘teken-4-daagse’, georganiseerd door ‘zakelijk tekenaars’ van De Betekenaar viel het kwartje. ‘Ik zag dat je met tekeningen en illustraties heel snel tot de kern van iets kunt komen. De essentie van iets, waar een verslag pagina’s voor nodig heeft – de boodschap – is vaak heel goed visueel te maken. Een voorbeeld? Instellingen die subsidie krijgen moeten een accountantsverklaring kunnen overleggen. Ik kreeg de vraag aan beleidsmedewerkers uit te leggen wat een accountant nou precies doet en waaraan een accountantsverklaring moet voldoen. Ik heb illustraties gemaakt waarbij ik de accountant als Superman presenteerde. En dat je het werk van de accountant kunt vergeleken met je autogarage. Je kunt om een zomercheck vragen (de beoordelingsopdracht), om een grote beurt (een diepgaande accountantscontrole) of om een verkoopbrochure voor je auto. Dat laatste is te vergelijken met de samenstelopdracht.’

Visuele notulen

Ferry Timp werkt 27 uur (3 dagen) voor de gemeente. Twee dagen tekent hij als freelancer voor opdrachtgevers. Hij noemt zich nu de ‘tekenende accountant’ en heeft onder meer een Big 4-kantoor als opdrachtgever. Een aparte vorm van dienstverlening is dat hij ‘visuele notulen’ maakt. ‘Ik deed dat bijvoorbeeld voor de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Tijdens een dag van deze commissie heb ik getekend wat er tijdens het rondetafelgesprek gezegd werd. Die tekeningen werden aan het eind van de dag gepresenteerd, als een soort samenvatting van wat er gepasseerd was.’ Een visual van een NBA Handreiking over toepassing van data-analyse in de audit, die Timp op LinkedIn had geplaatst, ging tot zijn eigen verbazing viral en werd duizenden keren bekeken. ‘Het onderstreept voor mij wat de kracht van een tekening kan zijn.’

Cijfers

Rekenen of tekenen? Timp: ‘Zeker het laatste. Maar daar komt bij dat ik ook enigszins last heb van cijferblindheid. Toch een kleine handicap voor een register-accountant, haha. Gelukkig kan ik als hoofd van de interne audit functie in Leiden het rekenwerk vooral aan anderen overlaten. Sinds ruim een jaar ben ik trouwens trekker van een project om het interne auditprogramma te innoveren. Daar kan ik mijn creativiteit ook goed in kwijt.’

De visual die ‘viral’ ging: