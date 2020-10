Parlement onderzoekt problemen bij Belastingdienst, UWV en CBR

Een commissie uit de Tweede Kamer begint 26 oktober met hoorzittingen om de problemen bij uitvoeringsorganisaties te onderzoeken. De commissie, onder voorzitterschap van VVD’er Bosman, wil in kaart brengen hoe het UWV, de Belastingdienst en het CBR functioneren.

Voor en achter schermen

Aanleiding voor het onderzoek zijn de vele missers bij de uitvoering van wetten. De commissie onderzoekt ook de rol van de Kamer zelf. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de invloed van politieke wensen die in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar blijken te zijn. Voor het horen van betrokkenen zijn drie weken uitgetrokken met steeds twee hoorzittingen per week. De afgelopen maanden heeft de commissie achter de schermen al tientallen gesprekken gevoerd en nu komen er dus openbare hoorzittingen. De commissie heeft die gepland met veertig mensen, onder wie ambtenaren van ministeries, werknemers van uitvoeringsorganisaties, belangenverenigingen en Tweede Kamerleden.

Rapport voor de verkiezingen

Het is geen parlementaire enquête, dus mensen zijn niet verplicht om te verschijnen en onder ede een verklaring af te leggen. Maar volgens voorzitter Bosman heeft niemand geweigerd te komen. Het is de bedoeling dat de commissie in februari een eindrapport uitbrengt, dus kort voor de verkiezingen van 17 maart. De nieuwe Kamer kan dan over de aanbevelingen spreken.