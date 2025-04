Nieuwe gids elektronisch factureren en verwerken van boekingsdocumenten

In de gids is ook specifiek aandacht voor de Europese standaard EN16931, UBL, Peppol, ViDA en DRR. Daarnaast komt software voor factuurherkenning (PDF en OCR) uitgebreid aan de orde.

Btw-regels

De landen in de EU zijn op 5-11-2024 tot een akkoord gekomen om de btw-regels in de EU te moderniseren. Zo sluiten ze beter aan op het digitale tijdperk waarin we leven, werken en ondernemen. Het pakket heet dan ook ‘VAT in a digital age’. In relatie tot elektronisch factureren wordt de Btw-rapportageverplichtingen (DRR – Digital Reporting Requirements) via E-facturering genoemd. Zo is de doelstelling de verouderde ICP-opgave te vervangen door de DRR, dat sneller informatie op transactiebasis en mét hogere kwaliteit zal opleveren. Tel hierbij op de ontwikkeling van E-facturen in de ons omringende landen, zoals in België om per 2026 E-factureren B2B verplicht te stellen.

Mede door bovenstaande lijkt in Nederland E-factureren de PDF-factuur per email steeds meer te vervangen. Dat neemt niet weg dat menige organisatie, al dan niet met ondersteuning van accountants- en administratiekantoren, nog volop aangewezen is op factuurherkenning en -verwerking op basis van PDF-facturen en OCR-techniek. Zoals vooral bij scan- en herkentoepassingen volop in gebruik is.

De inhoud van de gids is als volgt onderverdeeld:

Elektronisch factureren; met standaarden als EN16931, UBL en Peppol. En een vooruitblik naar het ViDA- en DRR tijdperk.

Scannen en herkennen van boekingsdocumenten;

Robotic accounting;

Gerelateerde onderwerpen; E-procurement en Credit management.

Softwaretoepassingen; met een handige softwarematrix en specificatie van 27 toepassingen.

Boekhoudsoftware;

Enkele bijlagen; onder andere E-factureren en auditfuncties.

De complete uitgave “Gids Elektronisch factureren en verwerken van boekingsdocumenten” is gratis beschikbaar.