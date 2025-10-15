Nieuwe gids Salaris- en HR-software 2025/2026: inzicht in salarissoftware

Onderzoeksbureau GBNED heeft voor het tiende jaar op rij het aanbod van salarissoftware in kaart gebracht. Het gaat om 31 softwarepakketten, met per pakket inzicht in onderliggende functies en eigenschappen op het gebied van salaris en HR.

Mede door overnames binnen softwareland is het totale aanbod van salarissoftware iets aan het afnemen. GBNED verwacht dat dit de komende jaren ook nog het geval zal zijn.

Voor deze nieuwe gids is expliciet aan leveranciers van salarissoftware, beschikbaar voor de Nederlandse markt, gevraagd naar visie en/of ontwikkeling op het gebied van AI.

Ruim 30% van de leveranciers geeft aan, in meer of mindere mate, AI nu al in te zetten in de praktijk. Dat is relatief veel als we bedenken dat de overstap van lokale salarissoftware naar cloudtoepassingen zeker 20 jaar in beslag heeft genomen. De verwachting van GBNED is dat het genoemde percentage de komende jaren verder zal toenemen.

De individuele antwoorden van betreffende leveranciers zijn in de gids vermeld.

De “Gids Salaris- en HR-software 2025/2026” telt ruim 250 pagina’s en is hier gratis op te vragen.