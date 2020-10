Aanhouding in onderzoek naar BTW-fraude met auto’s

De FIOD heeft in Utrecht een 26-jarige eigenaar van een autobedrijf aangehouden die wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Drie mannen van 38, 43 en 52 zijn eveneens verdachten in het onderzoek. Er zijn doorzoekingen gedaan in vijf woningen in Amsterdam, Koog aan de Zaan, IJmuiden, Utrecht en Maarssen, twee bedrijfspanden in Nieuwegein en Utrecht en een garagebox in Zaandam. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Melding Belastingdienst

De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een melding van de Belastingdienst. De 26-jarige verdachte is eigenaar van een autobedrijf dat vermoedelijk bij de import van auto’s uit een Europees land gebruik heeft gemaakt van de 0%-omzetbelastingregeling voor ondernemers. Vervolgens heeft hij bij de (door)verkoop van de auto’s wel omzetbelasting in rekening gebracht, maar deze niet afgedragen.

Katvangers en valse facturen

Om de constructie te verbloemen is mogelijk gebruik gemaakt van katvangers en valse facturen. Vermoedelijk zijn de andere drie mannen katvangers. Mogelijk is voor minstens 120.000 euro te weinig omzetbelasting zijn afgedragen. De Belastingdienst had nog een vordering op de 26-jarige man en heeft vier personenauto’s in beslaggenomen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.