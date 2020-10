Tweede Kamer wil MKB meer van BIK laten profiteren

Er gaat waarschijnlijk nog gesleuteld worden aan de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Een meerderheid in de Tweede Kamer wil namelijk dat de subsidie voor investerende bedrijven de komende twee jaar meer ten goede komt aan het MKB. Dat bleek maandag tijdens de behandeling van het Belastingplan 2021.

Belastingmaatregel

De BIK is een belastingmaatregel uit de Miljoenennota waarmee het kabinet werkgevers wil stimuleren om te blijven investeren. De crisismaatregel laat ondernemers tijdelijk een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil de korting vanaf 2021 voor een periode twee jaar invoeren.

Kleine meerderheid

In de Tweede Kamer is maar een krappe meerderheid voor de BIK. Bij sommige partijen is de vrees dat het geld terechtkomt bij (vaak grotere) bedrijven die ook zonder subsidie wel investeren. De SGP kan het kabinet in de Tweede Kamer aan een meerderheid helpen en die partij wil, net als D66 en CU, dat minimaal 80% van het voor de regeling beschikbare geld naar het MKB gaat.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën verwacht bij de huidige regeling dat dat percentage 60% zal zijn, doordat voor investeringen tot €5 miljoen 3% korting geldt en daarboven 2,4%. Door aan die percentages te sleutelen zou het MKB meer kunnen profiteren. Ook VVD en CDA staan daarvoor open.

Bron: FD