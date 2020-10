PwC weg bij Oranjewoud

Naar nu blijkt is PwC niet langer de accountant van beursfonds Oranjewoud. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 oktober verklaarde de president-commissaris: ‘We zijn er niet uitgekomen met elkaar.’

In opspraak

Oranjewoud is de beursgenoteerde holding achter bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group. De in opspraak geraakte Twentse ondernemer Gerard Sanderink is voor ruim 98% aandeelhouder van de holding. Dit jaar kwam Oranjewoud onder meer negatief in het nieuws doordat het de beursregels had overtreden. Het fonds had verzuimd het vertrek van commissaris Martijn Janmaat bekend te maken middels een persbericht. Janmaat, eerder CEO van Exact, was in 2019 begonnen als commissaris maar stapte op uit onvrede met de manier waarop Sanderink de nieuwe CFO van Centric aan de kant had geschoven. Het IT-bedrijf Centric staat juridisch grotendeels los van Oranjewoud, maar Janmaat vond de manier van handelen van de topman niet correct.

Deadlines overschreden

Een ander probleem van Oranjewoud is dat het al meerdere keren (2019, 2018, 2016) zijn jaarverslagen niet tijdig publiceerde. Ook dat is een overtreding van de regels. In een persbericht meldde Oranjewoud op 30 april 2020 dat vertraging was opgetreden bij de publicatie van het jaarverslag. Daarbij werd onder andere verwezen naar de ‘vrijwel geheel off-site uitgevoerde controlewerkzaamheden’. In het persbericht werd aangekondigd dat de controle zich in de ‘afrondingsfase’ bevond. Het jaarverslag zou ‘onverwijld eind mei’ worden gepubliceerd. De controleverklaring werd echter pas op 14 juli 2020 afgegeven. De VEB stelde, voorafgaand aan de AVA op 22 oktober, schriftelijk enkele vragen aan accountant PwC.

‘Enge opvatting’

Van de 10 vragen beantwoordde de accountant er slechts vier. De overige zes werden doorgeschoven naar de Raad van Commissarissen. Daarmee gaf PwC volgens de VEB blijk van een wel ‘erg enge’ opvatting over de rol van de accountant. Op vraag 10 hoefde PwC trouwens geen antwoord te geven. Dat werd gedaan door de president-commissaris van Oranjewoud. ‘Staat PwC open voor herbenoeming als controlerend accountant van Oranjewoud voor het boekjaar 2020?’ luidde de vraag.’ Herman Spenkelink liet weten dat de onderneming en de accountant uit elkaar gaan. ‘We zijn er niet uitgekomen met elkaar.’ Meer wilde hij er niet over zeggen. Tijdens de AVA was het benoemen van een nieuwe accountant geen agendapunt. Of PwC zelf is opgestapt of is weggestuurd, is onbekend. Oranjewoud heeft over het vertrek van de accountant geen persbericht doen uitgaan.

Eerdere wrevel

In 2017 dreigde de relatie tussen Oranjewoud en PwC ook al stuk te lopen. Tijdens de jaarrekeningcontrole ontstond onenigheid tussen beide partijen. Die had te maken met het eigen onderzoek dat de accountant wilde doen naar een agentenovereenkomst voor het metroproject in Saoedi-Arabië. De wrevel werd toen uitgepraat en PwC mocht blijven. Deze accountant was in 2015 geselecteerd na een tender. Die was nodig omdat EY eerder had aangegeven dat zij geen audit engagement voor het boekjaar 2015 wilde aanvaarden.