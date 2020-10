ZZP’ers in finance en administratie leveren 6% in

Freelancers in Nederland hebben hun uurtarieven sinds de coronacrisis met gemiddeld 7% zien dalen. Bedrijfsadviseurs vragen 19% minder dan voor de crisis. Managementconsultants hebben juist 11% op hun prijs gedaan.

Gemiddeld € 43

Freelancers vragen in 2020 gemiddeld € 43 per uur, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van ruim 15.000 uitgebrachte offertes. Freelancers in de creatieve sector vragen gemiddeld 9% minder dan vorig jaar, terwijl bedrijfsadviseurs nog harder worden getroffen (-19%). Veel van de freelancers in deze laatste groep verdienen hun geld met het adviseren van startups. Managementconsultants blijven vooralsnog buiten schot.

Freelancers in de Randstad

Regionaal zijn er een aantal opvallende verschillen te melden. Zo worden freelancers in de randstad hard getroffen. Flevoland verliest maar liefst 23% t.o.v. 2019, terwijl deze provincie vorig jaar nog bij de top van Nederland behoorde. Niet alleen in de randstad is het kommer en kwel. Ook in de provincies Groningen en Overijssel nemen freelancers hun verlies (resp. -10% en -16%). Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Zowel Friesland, Drenthe als Limburg noteren een plusje. Van de vier grote steden wordt Amsterdam het zwaarst getroffen (-6%). Net als vorige jaren is het uurtarief van freelancers in Rotterdam het laagste.