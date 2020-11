Celstraf dreigt voor zwijgende zwartspaarder

De weigering van een man om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst over een half miljoen euro die hij mogelijk voor de fiscus verborgen houdt kan hem op korte termijn in de cel doen belanden. De rechtbank Oost-Brabant heeft onlangs namelijk bepaald dat de zwartspaarder maximaal drie maanden in gijzeling mag worden genomen als hij geen informatie geeft over het vermogen dat hij eerder bij UBS in Zwitserland had gestald. De rechter vindt dat er voldoende reden is om aan te nemen dat de man nog over vermogen beschikt waarmee hij zijn belastingschuld van ongeveer €225.000,- kan voldoen.

Navorderingsaanslagen

De man wordt in dezelfde uitspraak door de rechter onder het gezag van een bewindvoerder gesteld. Eerder kreeg hij twaalf (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de jaren 2004 t/m 2014 opgelegd. Die bleven tot nu toe onbetaald, waardoor er in totaal nog € 224.719,00 bij de fiscus open staat.

Lijfsdwang

De Belastingdienst vermoed echter dat de man wat achterhoudt en vorderde daarom bij de rechtbank dat de man op straffe van lijfsdwang inlichtingen en gegevens verstrekt over een flink bedrag dat lijkt te zijn verdwenen. Volgens de fiscus weigert de man de gevraagde informatie te verstrekken. Daarbij gaat het om ongeveer half miljoen euro die vanaf zijn rekening bij UBS Bank in Zwitserland via zijn rekening bij ASN Bank uiteindelijk naar zijn rekening bij ING Bank werd overgemaakt. Volgens de Belastingdienst is het aannemelijk dat de man nog over vermogen beschikt, omdat hij over een aanzienlijk saldo beschikte bij UBS en hij het naar ING overgemaakte geld vervolgens in contanten heeft opgenomen. Ook het feit dat hij rond de tijd van de contante opnamen bij ING een bankkluis is gaan aanhouden die hij pas tijdens de gerechtelijke procedure opzegde wijst daar volgens de fiscus op.

Vriendendienst

Dat handelen vraagt om een goed onderbouwde toelichting over wat er met het contant opgenomen geld is gebeurd, voerde de fiscus bij de rechtbank aan. De verklaring van de man dat het om een vriendendienst ging wordt in elk geval niet geloofwaardig geacht. De verdachte voerde aan dat hij het geld voor een vriend op de Zwitserse bankrekening had aangehouden en contant aan hem heeft (terug)betaald.

Rechtbank: geen openheid van zaken gegeven

Ook de rechtbank vindt die lezing echter niet geloofwaardig en vindt dat er voldoende reden is om aan te nemen dat de man nog over vermogen beschikt:

“De gestelde ‘vriendendienst’ is niet in rechte komen vast te staan en er zijn geen omstandigheden gesteld en/of gebleken waaruit volgt dat [eiser] het door hem vanuit Zwitserland overgeboekte saldo van circa € 500.000,00 ergens aan uit heeft gegeven. Het had op de weg van [eiser] gelegen om op de door de Ontvanger aan hem gestelde vragen volledige openheid van zaken te geven. [eiser] had alle door de Ontvanger opgesomde gegevens en inlichtingen moeten verstrekken en openheid van zaken moeten geven over wat er met de door hem bij ING opgenomen contanten, afkomstig van zijn rekening bij UBS, is gebeurd. Daarbij hoort een verklaring voor het gaan aanhouden van een bankkluis bij ING rond de tijd van het bij ING opnemen van deze contanten alsmede een verklaring voor het weer opheffen daarvan na aanvang van deze procedure. [eiser] heeft deze openheid van zaken tot heden niet gegeven. Er zijn geen omstandigheden gesteld en/of gebleken waaruit volgt dat [eiser] deze openheid van zaken niet kan geven. De rechtbank gaat dan ook met de Ontvanger uit van onwil aan de zijde van [eiser] om jegens de Ontvanger open kaart te spelen teneinde verhaal door de Ontvanger voor wat betreft de onderhavige belastingschuld te voorkomen.”

Gijzeling

De rechtbank veroordeelde de man daarom om binnen 14 dagen na de betekening van het vonnis alle gevraagde inlichtingen en gegevens aan de fiscus te verstrekken. Als hij dat niet doet mag de man in gijzeling worden genomen om op die manier nakoming van het vonnis af te dwingen.