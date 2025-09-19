Document Hub koppelt nu met Exact Jaarrekening en Exact Fiscaal

Goed nieuws voor alle kantoren die werken met Exact Jaarrekening of Exact Fiscaal: de koppeling met onze Document Hub is live! Dat betekent: geen gedoe meer met handmatig documenten heen en weer slepen tussen systemen. In plaats daarvan praat je werkprogramma direct met je documentopslag. Hoe dat werkt? We leggen het je uit.

Efficiënter werken

De naadloze koppeling werkt twee kanten op. Dat wil zeggen: werk je in Exact aan een jaarrekening en heb je een voorraadopgave nodig? Dan staat deze al klaar in de Document Hub, omdat je klant deze maanden geleden heeft geüpload. Met één klik voeg je het document toe aan je werkprogramma.

Sluit je een taak definitief af? Dan wordt het gekoppelde document automatisch geblokkeerd voor wijzigingen. Zo voorkom je dat er achteraf nog wordt geknoeid aan documenten waar je je oordeel op hebt gebaseerd.

Met Exact Fiscaal werkt het zelfs nog eenvoudiger: archiveer je btw-aangifte in het fiscale programma, dan landen zowel het XBRL-bestand als de PDF automatisch in het juiste klantdossier in de Document Hub. Kind kan de was doen!

Gestroomlijnde werkwijze

Het resultaat? Jij en je collega’s zijn niet langer bezig met informatie opzoeken en kopiëren, maar kunnen direct aan de slag met inhoudelijk werk. Geen geïrriteerde collega’s die uren moeten zoeken naar dat éne document. In plaats daarvan, kunnen ze die tijd nu besteden aan het leveren van directe waarde aan je klanten. En last but not least: je hebt eindelijk een duidelijk overzicht van al je bestanden en versies.

Ontdek ’t zelf

Nieuwsgierig hoe deze koppeling precies werkt? Doorloop dan onze interactieve demo waarin je stap voor stap ziet hoe je vanuit Exact documenten ophaalt en koppelt. Je ervaart zelf hoe soepel de twee systemen samenwerken – alsof het één applicatie is.

De kracht van best of breed

En natuurlijk – die koppeling an sich is hartstikke handig. Maar hij demonstreert ook mooi waarom wij ons altijd zo hard maken voor centraal documentbeheer. Want in plaats van dat je documenten gevangen zitten in de applicatie waarin ze worden geproduceerd, staan ze nu netjes en overzichtelijk geordend in een centrale applicatie.

Daarin plug je gemakkelijk je werkapplicaties, fiscale software en andere programma’s. En het mooie? Met het uitkiezen van die schil aan applicaties, hoef je nu geen rekening meer te houden met je documenten – die staan namelijk veilig en centraal. Zo stel je gemakkelijk een best of breed-applicatielandschap samen.

Wil je morgen switchen naar een ander applicatie? Geen probleem – je documenten blijven gewoon staan waar ze staan. Zo ben je als kantoor wendbaar en innovatief, zonder dat migratiestress je tegenhoudt.

