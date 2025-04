Bezwaar maken bij fiscus kan via Exact nu digitaal

Exact maakt het als eerste in Nederland mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst, meldt het softwarebedrijf. Toen de Belastingdienst aangekondigde dat het mogelijk zou worden om bezwaren digitaal in te dienen, heeft Exact direct op deze ontwikkeling ingespeeld. Het resultaat is de nieuwe Digitaal Bezwaar-functie.

Exact heeft het digitaal bezwaar samen met een van hun klanten, MOS Accountants, als eerste getest via de aangiftesoftware binnen Exact Online. Hierbij heeft het softwarebedrijf nauw samengewerkt met de Belastingdienst en MOS Accountants om het digitaal bezwaar maken te testen en te optimaliseren.

Het digitale bezwaar maken is geïntegreerd in de software van Exact Online Fiscaal, in de Plus en Professional edities. Gebruikers van deze software kunnen bij het bezwaar maken bij de Belastingdienst gebruik maken van volledig geïntegreerde software. Wanneer je digitaal bezwaar maakt, krijg je direct een bevestiging van de Belastingdienst dat het bezwaar digitaal is ontvangen.

‘In tijden dat accountants vaak handen tekort komen, kan bezwaar maken bij de Belastingdienst veel kostbare tijd in beslag nemen’, constateert Exact. ‘Nu je als accountant of fiscaal dienstverlener bezwaren niet meer per post hoeft in te dienen, kan de Belastingdienst een bezwaar sneller in behandeling nemen. Dit is met name voordelig voor accountants die meerdere administraties onder hun hoede hebben. Bovendien is het indienen van een digitaal bezwaar een stuk gemakkelijker, sneller en zelfs veiliger. Het risico dat je bezwaar in de post verloren gaat bestaat tenslotte niet meer.’

Tom de Kleijn, verantwoordelijk voor Exact Online Fiscaal: “Bij Exact zijn we altijd op zoek naar manieren waarmee we het aangifteproces voor onze klanten zo efficiënt mogelijk maken. Sommige kantoren maken tientallen of zelfs honderden bezwaren per jaar. Dat gaat met deze feature veel efficiënter en scheelt ongelofelijk veel tijd. We zijn dan ook erg blij dat we bij dit project met de Belastingdienst hebben samengewerkt en dat Exact een bijdrage heeft kunnen leveren aan het digitaliseren en optimaliseren van het aangifteproces. Nu we de testfase succesvol hebben afgerond, kunnen onze klanten binnen Exact Online Fiscaal gebruik gaan maken van digitaal bezwaar.”

Peter Kroezen van MOS Accountants: “In Exact Online Fiscaal zie je straks in één oogopslag welke bezwaren je hebt uitgestuurd. Je hoeft niets meer terug te zoeken in losse dossiers. Ook werk overnemen van een collega die ziek is, wordt stukken makkelijker. Voor mij is het duidelijk: hoe meer er gedigitaliseerd is, hoe beter het inzicht en de voortgang van het werk.”