Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV weer naar 3 maanden

De aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring voor het loonkostenvoordeel (LKV) is weer 3 maanden in plaats van 6 maanden. Dit geldt voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020. Het is belangrijk dat de werknemer de verklaring op tijd aanvraagt.

Voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari en 1 oktober 2020 geldt nog een aanvraagtermijn van 6 maanden. De aanvraagtermijn van 3 maanden was tijdelijk verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de doelgroepverklaring op tijd aan te vragen.

Geen verlenging aanvraagtermijn

Het UWV heeft de aanvraagtermijn niet verder verlengd, omdat je dan mogelijk het LKV misloopt. Om het recht en de hoogte van het LKV te bepalen gaat het UWV uit van de gegevens die op 1 mei bekend zijn bij het UWV.

Als de aanvraagtermijn voor dienstverbanden na 1 oktober 2020 nog 6 maanden zou zijn, dan ontvang je de doelgroepverklaringen mogelijk te laat, namelijk na 1 mei 2021. Je ontvangt dan geen LKV.

Meer informatie: uwv.nl.