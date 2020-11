Directeur flitskredietaanbieder moet AFM-boete uit eigen zak betalen

De directeur van Voorschotje.nl, een aanbieder van zogeheten flitskredieten, heeft een boete van de AFM omzeild door geld aan het bedrijf te onttrekken. Hij moet de boete nu alsnog zelf aan de toezichthouder betalen, oordeelt de rechtbank.

Aanbieders van flitskredieten lopen nogal eens langs de randen van de wet. Bij Your Finance, het bedrijf achter Voorschotje.nl, ging het om kortlopende kredieten van enkele weken, tot bedragen van enkele honderden euro’s. Er werd geen rente gerekend, maar daar stonden hoge kosten tegenover, bijvoorbeeld € 25 per € 150 krediet voor een spoedoverboeking. Te late terugbetaling kwam de kredietnemer op € 17,50 te staan. De AFM constateerde dat op die manier tussen mei 2011 en februari 2012 € 2,2 miljoen is verdiend aan spoedkrediet en € 0,9 mln aan niet-tijdige terugbetalingen.

Volstrekt ongeloofwaardig

In 2014 kreeg Your Finance een boete van € 2 miljoen omdat er flitskrediet werd aangeboden zonder vergunning. Die boete is daarna teruggebracht tot € 397.500. De boete was terecht, oordeelt de Rotterdamse rechter in een uitspraak die door het FD is opgemerkt. Hij “heeft de door hem bestuurde (en beheerste) rechtspersoon heel bewust in strijd met het toepasselijk recht laten handelen met het doel om met het onrechtmatige business model zo lang als mogelijk (namelijk tot hem dit onmogelijk zou worden gemaakt) zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat [de man] het onrechtmatige karakter van die activiteiten niet inzag, ook niet nadat hij daar door de AFM nog eens uitdrukkelijk op was gewezen en zelfs niet nadat de bestuursrechter de AFM op dat punt in het gelijk had gesteld, is volstrekt ongeloofwaardig, en is in dat licht ook niet naar behoren onderbouwd.” Sinds 2018 is de boete definitief; een eerdere beslaglegging door de toezichthouder op vastgoed van de directeur leidde nog niet tot betaling.

Ontbonden

De boete moet de directeur nu uit eigen zak betalen: hij heeft er namelijk voor gezorgd dat de AFM het bedrag nooit kon innen en is persoonlijk aansprakelijk, luidt het vonnis van de rechter. Het bedrijf Your Finance is namelijk in 2017 ontbonden. Dat is echter onrechtmatig gebeurd, is het oordeel. De directeur heeft het de AFM opzettelijk onmogelijk gemaakt om de boete te innen. Hij heeft via meerdere dividend- en agiotransacties ruim € 2 miljoen aan het bedrijf onttrokken. De man beweert dat het gaat om verrekeningen in het kader van een overname en spreekt zelfs van een verplichting. Maar daar is geen bewijs voor, vindt de rechtbank. Het niet voldoen van de boete is ‘louter te wijten aan betalingsonwil’.

Beroep

Het is de eerste keer dat de AFM een civielrechtelijke procedure voert tegen een bestuurder die een boete opgelegd kreeg wegens het aanbieden van krediet zonder vergunning. De voormalig bestuurder van Voorschotje.nl laat aan het FD weten dat de uitspraak ‘zeer teleurstellend en heel erg kort door de bocht’ is. Hij gaat in beroep tegen de uitspraak.

Bron: FD

Uitspraak: rechtbank Rotterdam, 2 september 2020