‘Creëer extra fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen’

Het kabinet moet snel met een thuiswerkvisie komen, inclusief fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen en een eenmalig fiscaal voordeel voor een thuiswerkcoach. Werkgevers zouden bovendien moeten gaan werken aan een structureel thuiswerkbeleid.

Daarvoor pleit vakbond CNV, dat een onderzoek onder 3.000 thuiswerkende leden heeft uitgevoerd. 70% van de thuiswerkers wil structureel meer thuiswerken dan voor de coronacrisis, blijkt daaruit. 45% verwacht externe afspraken ook na de crisis online te blijven doen. Weinig werkgevers hebben op dit moment echter een beleid dat structureel thuiswerken faciliteert, toont de inventarisatie van het CNV aan.

Muisarmen

‘Veel thuiswerkplekken zijn nu provisorisch ingericht. De laptop op de keukentafel. Een slechte bureaustoel. Geen goede werkhouding. Muisarmen. Werkgevers lopen momenteel achter de feiten aan: vrijwel niemand ontwikkelt momenteel een structureel thuiswerkbeleid,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Hoog tijd dat ze daar nu snel aan gaan werken want thuiswerken heeft de toekomst, blijkt uit ons onderzoek.’

Thuiswerkvisie

Het kabinet moet daarnaast snel met een thuiswerkvisie komen, vindt het CNV. Onderdelen daarvan zijn fiscale voordelen voor thuiswerkmiddelen en een eenmalig fiscaal voordeel voor een thuiswerkcoach: iemand die thuis de werkplek doorlicht, inventariseert wat er nodig is aan extra middelen en de thuiswerker ook adviseert over zijn of haar werkhouding. ‘Het zou mooi zijn als deze nieuwe regelgeving per 1 januari 2021 ingaat: het biedt duidelijkheid aan werkgevers die op dit moment hun begroting voor het komende jaar maken,’ stelt Fortuin.

Fysieke klachten

Veel thuiswerkers kampen nu met klachten. 40% heeft meer fysieke klachten en 44% beschikt niet over een arbo-verantwoorde werkplek. ‘Als we op deze weg doorgaan, lopen we een verhoogd risico op uitval door slechte thuiswerkplekken. Tijd dat werkgevers zo snel mogelijk met een langetermijnbeleid op thuiswerken komen.’

Kostenvoordeel tot 20%

Structureel thuiswerken kent veel voordelen voor werkgevers, voert de vakbond aan: lagere reiskosten, minder gebruik van dure kantoorruimte en minder reistijd, waardoor er meer werktijd ontstaat. Fortuin: ‘Wij verwachten een kostenbesparing van 10 tot 20% door al deze factoren. Deze besparing kunnen werkgevers investeren in slimme thuiswerkplekken.’