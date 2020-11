Banken hebben zorgen over verborgen schuldenopbouw ondernemers

Veel ondernemers lijken de crisis nog relatief goed te doorstaan, maar banken hebben wel zorgen over de impact op ondernemers van mogelijk verborgen opbouw van schulden. Dat zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bij de nieuwste cijfers over financiële steun door banken aan bedrijven die door de coronacrisis zijn getroffen.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 169.000 ondernemers financieel geholpen met uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte. Daarmee is in totaal inmiddels 30,6 miljard euro gemoeid, meldt de NVB. Vier weken geleden was dat nog 28 miljard euro.

Garantieregelingen

Banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis ruim 40.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 27,6 miljard euro. Bijna 6400 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie. Met de garantieregelingen (zoals de BMKB-C, de GO-C en de KKC) is bijna 1,8 miljard euro gemoeid. 129.000 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen van hun bank. Met het uitstel is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid. Het collectieve uitstel heeft inmiddels plaats gemaakt voor een individuele benadering.

Zorgen over mogelijk verborgen opbouw van schulden

“De cijfers lijken nu te weerspiegelen dat veel ondernemers de crisis nog relatief goed weten te doorstaan. Banken hebben wel zorgen over de impact op ondernemers van mogelijk verborgen opbouw van schulden,” zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ondernemers hebben in groten getale uitstel van belasting gekregen, maar ook afspraken met verhuurders en leveranciers gemaakt. Ook voucherregelingen met klanten leiden op enig moment tot terugbetalingen. Op deze wijze wordt economische tegenslag één of twee kwartalen vooruit geschoven, maar zit de pijn er nog aan te komen. Na afloop van de generieke betaalpauzes die de banken hebben gegeven worden verzoeken om verder uitstel van aflossingen nu op individuele basis bekeken. “Het aantal klanten dat niet in staat is om weer aan zijn verplichtingen te voldoen, is op dit moment zeer beperkt,” zegt Buijink.

Coronamonitor NVB