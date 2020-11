KPMG’er vernietigend over rol EY bij Wirecard

EY heeft broddelwerk afgeleverd als controlerend accountant bij Wirecard. Daar komt het oordeel van forensisch accountant Alexander Geschonneck van KPMG zo ongeveer op neer, bleek donderdag tijdens een getuigenverhoor door een Duitse parlementaire enquêtecommissie.

Geschonneck heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de boekhouding van Wirecard. Donderdagavond werd hem gevraagd hoe een nieuw Wirecard-schandaal kan worden voorkomen. Door gewoon je werk te doen als accountant, antwoordde de KPMG’er. ‘Wat wij hebben gedaan, is geen raketwetenschap.’

Goedkeuringen ondanks fraudevermoedens

Het beeld dat donderdag bij de commissie ontstond was dat EY jarenlang goedkeurende verklaringen afgaf, terwijl er al aanwijzingen waren dat er iets niet in de haak was bij de Duitse fintech. Volgens KPMG’er Geschonneck liet EY het na om standaardvragen te stellen en bewijzen zoals rekeningafschriften te vragen voor miljarden euro’s aan vermeende tegoeden op de balans die later niet bleken te bestaan.

Geheimhoudingsplicht

EY verspeelde deze week ook in een ander opzicht haar krediet. Een aantal EY’ers die zijn opgeroepen bij de Duitse enquêtecommissie weigeren namelijk met een beroep op hun geheimhoudingsplicht om te verklaren. Die opstelling wekt grote ergernis bij leden van de parlementaire enquêtecommissie.

Mogelijk strafbare feiten EY

De kans bestaat dat EY wordt meegezogen in het lopende strafrechtelijke onderzoek, bleek eerder op donderdag al. De Duitse toezichthouder Apas heeft namelijk een brief over mogelijke strafbare feiten van EY gestuurd naar de procureur-generaal in Berlijn.

Lees hier alles over het boekhoudschandaal rond Wirecard.