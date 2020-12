Visma-directeur John Reynders: ‘RADAR is voor ons een strategisch puzzelstuk’

Visma zet met de overname van RADAR een nieuwe stap in de consoliderende accountancy-softwaremarkt. Een interview met country director Benelux John Reynders van Visma en directeur Brigitte Buntinx van RADAR.



Wat maakt dat u koos voor samenwerking met elkaar?

Brigitte Buntinx: ‘Als CRM-clouddienstverlener willen wij onze klanten maximale mogelijkheden bieden – wij beschouwen onszelf als best-of-breed-partij. Wij hebben bewust gekozen voor een focus als specialist in de markt voor accountancy en administratiekantoren. Wij leveren dan ook geen totaaloplossing. We zijn blij met de samenwerking met Visma, omdat we onze focus op het maken van het beste CRM-pakket voor accountancyprofessionals kunnen behouden. Tegelijkertijd kunnen wij als onderdeel van de Visma Connected Experience voor accountants de klant koppelen aan de andere applicaties van zijn keuze. Met Visma kunnen we onze koppelingen met andere software van Visma naar een hoger niveau tillen.”

John Reynders: ‘Wij zien onszelf als de uitdager van de status quo in de Nederlandse accountancymarkt. In die markt is feitelijk een hardnekkig dilemma opgelegd aan accountants. Accountants moeten kiezen voor ófwel een geïntegreerde totaaloplossing bij één leverancier, tot op bepaalde hoogte geïntegreerd maar niet perse de beste in de markt, ófwel een specialistische applicatie, waarbij je zelf de verantwoordelijkheid hebt voor de systeemintegratie. Visma biedt in die markt een nieuwe propositie, waarbij accountants de beste applicaties kunnen gebruiken, met een geïntegreerde gebruikerservaring. We stellen de keuzevrijheid van de gebruiker centraal.”

Hoe wordt RADAR ingevoegd in de Visma-organisatie?

Reynders: ‘De bedrijven die wij overnemen behouden hun vrijheid om voort te bouwen op hun product. Als overnemende partij maken wij de keuze om de kostenvoordelen te laten liggen, ten gunste van innovatiekracht. Wij zullen het pakket aanvullen met nieuwe mogelijkheden binnen Visma’s eigen productenportfolio. Zo zal het ook met RADAR gaan. RADAR zal als leidende CRM-cloudoplossing in de accountancy blijven innoveren. Met de capaciteiten die onze dochterlabels Pinkweb, Yuki, Nmbrs, Visionplanner en Cash Software bezitten, vormt onze portfolio het meest complete ecosysteem van cloud-based applicaties.’

Buntinx: ‘Innovatie is voor ons belangrijk. De technologie ontwikkelt zich razendsnel – onlangs hebben wij de integratie met Office365 geïntroduceerd. Wij willen ons volledig op innovatie blijven inzetten. We willen onze klanten uitdagen om hun klanten centraal te zetten.’

Wat merkt de gebruiker van de overname?

Reynders: ‘Klanten mogen verwachten dat RADAR onderdeel wordt van onze Connected Experience. RADAR was voor ons een strategisch puzzelstuk waardoor we nu alle primaire processen in een accountancypraktijk invullen met de meest innovatieve cloudoplossingen. Voor de accountant zal de gebruikerservaring beter worden. Denk aan het gemak van één keer inloggen op een applicatie om er meerdere te gebruiken. Het switchen tussen applicaties zal eenvoudiger worden. Bovendien zullen de koppelingen intelligenter worden.’

Buntinx: ‘Bij RADAR ontbreekt het niet aan ideeën voor verbetering. Klanten van RADAR zullen merken dat we onverminderd doorgaan met innovatie van onze producten. Dat komt de efficiency van het gebruik ten goede. Denk niet alleen aan koppelingen, die NAW-gegevens pushen van de ene naar de andere applicatie, maar ook aan signaalmomenten uit vakinhoudelijke pakketten naar je CRM-systeem, zodat je als adviseur nog meer relevante acties kunt ondernemen.’

Is deze samenwerking gestructureerd als een volledige overname of als een joint-venture?

Reynders: ‘RADAR blijft een afzonderlijk bedrijf, dat onder Visma Nederland zal vallen. RADAR behoudt een eigen winst- en verliesrekening en de directie draagt eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Visma zal de samenwerking ondersteunen als een netwerkorganisatie.’

Buntinx: ‘Zo zien wij het ook. Wat we al hebben neergezet, willen we mooier en groter maken. Met de middelen en kennis van Visma verwachten we dat te realiseren.’

Reynders: ‘Ook al nemen wij een bedrijf over, we stimuleren het ondernemerschap maximaal. Zo voorkomen we het verloop van talent in de overgenomen organisaties. Meer dan 70 procent van de mensen die ten tijde van een overname aan het roer staan, zijn na vijf jaar nog steeds aan boord, zo leert onze ervaring.’

Is Visma nu af? Of verwacht u meer overnames te plegen in het accountancysegment?

Reynders: ‘Feitelijk zijn we maar net begonnen. In de laatste twee jaar zijn we ontzettend hard gegroeid in de Benelux, die wij beschouwen als een strategische groeimarkt. Toen we de groei inzetten waren wij in de Benelux een bedrijf dat 20 miljoen euro omzette met 200 medewerkers. Nu zijn we een ecosysteem van 23 bedrijven, met meer dan 2.000 medewerkers en een omzet van bijna 400 miljoen euro. We zien nog zo veel kansen in de Nederlandse markt. Ook al zijn we geografisch een klein land, het is een rijke, goed ontwikkelde markt. We zijn dan ook nog lang niet klaar. Daarom sluit ik verdere overnames in de toekomst niet uit.’