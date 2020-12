Amerikaanse accountants moeten boeken Alibaba kunnen inzien

Chinese bedrijven moeten volledige inzage geven in hun boeken. Anders kunnen ze van de Amerikaanse beurs worden gehaald. Onder meer Alibaba moet zich zorgen maken.

Chinese accountants

Het Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die transparantie eist van buitenlandse bedrijven die aan de Amerikaanse beurs zijn genoteerd. De wet, die nog wel bekrachtigd moet worden door president Trump, is met name slecht nieuws voor Chinese bedrijven. China verbiedt Chinese accountants zich te onderwerpen aan boekenonderzoek van buitenlandse toezichthouders. Dat wordt gezien als een aantasting van de nationale soevereiniteit, zegt een sinoloog op BNR Nieuwsradio. Als Beijing niet bijdraait en blijft weigeren om Amerikaanse accountants inzage in de boeken te geven, kan het betekenen dat Chinese bedrijven hun Amerikaanse beursnotering verliezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Alibaba. De wetgeving voorziet in een gewenningsperiode. Eventuele straffen worden pas opgelegd als drie jaar lang niet aan de regels wordt voldaan.

Complicaties

Er kunnen zich wel complicaties voor doen. Van de Chinese bedrijven die genoteerd zijn is bijvoorbeeld circa een derde in handen van Amerikaanse investeerders. En daarnaast zijn er veel Chinese startups die dit jaar voor 18 miljard dollar hebben opgehaald op primaire en secundaire Amerikaanse markten. Op de achtergrond hangt ook de dreigende schaduw van de Holding Foreign Companies Accountable Act. President Trump wil dat buitenlandse bedrijven die aan de effectenbeurs in de VS genoteerd staan verplicht zijn te verklaren dat ze geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een buitenlandse overheid. Als deze act kracht van wet krijgt, moeten Chinese partijbonzen hun financiële belangen in staatsbedrijven openbaar maken, iets waar tot nu toe erg geheimzinnig over gedaan wordt. Of Biden een wezenlijk andere politiek voorstaat dan Trump is nog maar de vraag. Zijn toon zal een andere zijn, maar ook Biden maakt zich zorgen over de Chinese invloed buiten China.

Bron: BNR