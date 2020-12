Aangiftetermijn inkomstenbelasting 2019 verlengd

Het uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting voor mensen die daar hulp bij nodig hebben is verlengd van 1 januari tot 1 mei 2021. De Belastingdienst biedt jaarlijks aan circa 50.000 mensen die dat nodig hebben persoonlijke hulp bij aangifte (Huba) op locatie. Vanwege de coronamaatregelen is die persoonlijke hulp dit jaar opgeschort. Daarom is het uitstel voor de mensen die de fiscus nog niet op locatie kon helpen nu verlengd.

Hulp bij aangifte

De persoonlijke hulp bij aangifte biedt de Belastingdienst aan burgers met bijvoorbeeld onvoldoende fiscale of digitale kennis, een taalbarrière of een fysieke beperking. Niet alleen de Belastingdienst biedt hen hulp. Zo’n 500.000 burgers krijgen bij het invullen van hun aangifte hulp van maatschappelijke organisaties, zoals vakbonden, sociaal raadslieden en fiscaal studenten van hogescholen. Ook mensen die nog aangifte moeten doen en wachten op hulp van deze organisaties krijgen verlenging tot 1 mei 2021.

Alternatieve hulp

Nadat de hulp bij aangifte op locatie vanwege corona al snel moest stoppen, begon de Belastingdienst met telefonische hulp. Zo kon de fiscus nog ruim 25.000 mensen helpen met hun aangifte. Anderen hebben toch zelf, of met hulp uit hun omgeving, aangifte gedaan.

Een groep van circa 4.000 mensen wacht nog op hulp op locatie van de Belastingdienst voor het invullen van hun aangifte 2019. Zodra het kabinet de coronamaatregelen versoepelt, bekijkt de Belastingdienst of de hulp bij aangifte coronaproof kan worden opgestart en deze groep op een veilige manier kan worden geholpen.

Op 1 maart start de aangifteperiode over 2020. Als het dan nog niet mogelijk is geweest om mensen fysiek te helpen, dan helpt de Belastingdienst hen tegelijk met de aangifte 2019 en 2020. Daarnaast kan de fiscus mensen ook altijd telefonisch helpen.