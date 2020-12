2020 | APRIL | Hausse aan NOW-aanvragen en aanstelling Kwartiermakers

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Vandaag: april, de maand waarin de NOW-aanvragen op gang komen en minister Hoekstra de Kwartiermakers toekomst accountancy aanstelt.

Op 6 april is het zover: bij het UWV gaat het loket open waar ondernemers met minimaal 20% omzetverlies een aanvraag kunnen doen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Het levert in de eerste week ruim 80.000 aanvragen op; in totaal zullen 144.000 werkgevers in de eerste ronde NOW-steun aanvragen.

1. Accountants vrezen voor imagoschade

De controlerende rol van accountants bij de NOW-regeling zorgt voor onrust onder de beroepsgroep. De overheid eist een accountantsverklaring van werkgevers om misbruik te voorkomen. Maar accountants vinden dat ze grote aansprakelijkheidsrisico’s lopen: standaarden ontbreken, de maatregel is fraudegevoelig en kan oneerlijk uitpakken. Als later in het jaar de rechtmatigheid van NOW-aanvragen getoetst wordt, vrezen accountants dat zij op ten onrechte verstrekte gelden worden aangesproken.

NOW plaatst accountants voor morele dilemma’s, schetst John Weerdenburg van Auxilium. ‘Stel, je hebt twee dezelfde ondernemers, bijvoorbeeld aannemers. De een heeft altijd zuinig gedaan en netjes geld in kas gehouden. De ander heeft zichzelf doorlopend dividend uitgekeerd en er privé een dikke villa voor neergezet. Dan kan de regeling oneerlijk uitpakken, omdat de zuinige aannemer eerst zijn geld moet opmaken, terwijl die andere wel steun krijgt. Dat is concurrentievervalsing en dus oneerlijk.’ Ook de NBA vangt dit soort signalen op. ‘We zien de maatschappelijk verontwaardiging die sommige bedrijven oproepen’, zegt NBA-woordvoerder Lukas Burgering. ‘Er zijn multinationals met hysterische hoeveelheden geld in kas die toch hun handje ophouden. Gewoon omdat het kan. Hoe het debat daarover afloopt, weten wij nog niet.’

2. Accountants en geraakte beroepsgroepen

Accountancy Vanmorgen ging – uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen – langs bij accountants die zich specialiseren in ondernemers die bovengemiddeld zwaar getroffen werden door de crisis. Voor Ronald Geerlings, eigenaar van Kappersadministratie.nl uit Zutphen, was het reden om kappers wat bewuster te maken van hun bedrijfsvoering. “Voor de branche is dit echt een wake-upcall. We adviseren bijvoorbeeld om nu te kijken naar de tarieven: zijn die nog goed? Sluiten de behandelingen die ik verkoop aan op de vraag uit de markt?”

Geen vet op de botten en stilstaande auto’s: ook de klanten van Taxiadministratie.nl hebben het zwaar, met de ZZP-regeling als enige steunmogelijkheid. Eigenaren Navid Farid en Nasim Nayebgeel vrezen dat 70% van hun taxiklanten de crisis niet overleeft.

3. Aanstelling kwartiermakers

Temidden van al het coronageweld vindt minister Hoekstra van Financiën tijd om Marlies de Vries en Chris Fonteijn voor een periode van 3,5 jaar aan te stellen als Kwartiermakers toekomst accountancysector. De Vries is assistant professor Accounting, Auditing en Control aan Nyenrode Business Universiteit, Fonteijn is voormalig bestuursvoorzitter van de ACM. ‘De kwartiermaker dient een aantal in de kabinetsreactie op CTA-eindrapport genoemde aanbevelingen uit te voeren en op te volgen’, licht Hoekstra toe. ‘Ook vraag ik de kwartiermaker om de voortgang van de kabinetsmaatregelen te stimuleren, aan te jagen en te bewaken. Dit alles om de kwaliteit van wettelijke controles te verhogen.’

4. Opvallend

Tien jaar doorhaling voor miljoenendiefstal

Het gebeurt niet zo vaak: een doorhaling voor de duur van tien jaar. Het trof een RA die zijn werkgever jarenlang had opgelicht door stiekem geld naar zijn eigen rekening over te maken. Hij streek zo ruim € 6 miljoen op. “Hij heeft het vertrouwen in het accountantsberoep op zeer ernstige wijze geschaad. De Accountantskamer is van oordeel dat in de beroepsgroep geen plaats is voor frauderende accountants”, luidde het verdict.

Meeste reacties

Berichten over NOW, TOGS en TOZO leverden de meeste reacties op. De meeste respons kwam op de uitleg van UWV wat de impact is van het coronavirus op NOW en WW. Dat leverde 16 reacties op van met name werknemers, met vragen als ‘hoe zit het met werknemers met een tijdelijk contract?’ en ‘mag mijn baas aan mijn overuren komen als hij NOW krijgt?’ 14 keer werd er gereageerd op het bericht welke SBI-codes onder de TOGS-regeling vallen. Onder anderen masseurs, steigerbouwers en schoonmakers vroegen welke code ze moesten gebruiken.

Best gelezen

Het bericht over de kappers-accountant was met ruim 30.000 pageviews het best gelezen bericht van de maand. In de top 5 staan verder louter artikelen over de steunmaatregelen, zoals het bericht over het uitstel van betaling voor aanslagen en de bevestiging van de opening van het NOW-loket.

5. Transfers

In april werkt bijna iedereen thuis. CBS-onderzoek wijst overigens uit dat thuiswerken bij accountants ook voor de crisis al ingeburgerd was. Ook op het gebied van personeelswisselingen blijkt april een honkvaste maand. Er zijn drie prominente overstappen te melden.

Jacco Oudhof (foto) nieuwe partner bij BDO

Marco Folpmers partner bij Deloitte

Nieuwe partner Maarschalk|Ligthart

Arnoud Bosch treedt toe tot de raad van bestuur van Alfa Accountants, waar hij Koert van der Bij opvolgt als CFO. Bosch is al jaren werkzaam bij Alfa.

6. Overnames

Visma neemt Visionplanner over

Finturi en 216 Accountants sluiten samenwerkingsovereenkomst